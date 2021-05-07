由於印度和加拿大的新冠肺炎疫情持續惡化，亞馬遜公司將延後在兩國舉辦年度「Prime Day」促銷活動的時間。

亞馬遜向媒體證實，將暫停在印度和加拿大舉辦這個每年一度、為期兩天的優惠活動，且未提供更改後的日期。

亞馬遜在2015年推出「Prime Day」商品促銷盛會，以吸引新的Prime會員加入，並促銷Amazon自己的產品和服務，以及在年中的淡季刺激銷售。

過去一個月來，印度的新冠肺炎確診數急飆，過去一周該國已經占全球新增病例的46%，且在本周稍早，其累計呈報的確診數已經突破2000萬例。最近幾周印度許多地方政府已經收緊防疫限制，例如宣布封鎖和實施宵禁。

加拿大的新增感染率在4月超越美國，為去年爆發疫情以來首見。加拿大的疫苗接種步伐落後美國。

亞馬遜表示，除了加拿大和印度以外，美國、英國、德國、法國、西班牙和中國等其他國家將照常舉辦Prime Day活動。亞馬遜在發布第一季財報時宣布今年的「Prime Day」活動將在6月登場。

通常這個活動都選在7月舉辦，而今年將提前到6月。亞馬遜財務長Brian Olsavsky在首季業績的電話會議上曾表示，這對顧客、賣家和供應商都比較好，因為7月在許多地區都是熱門的「度假月」。

(時報資訊)