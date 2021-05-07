印度疫情失控，確診與死亡人數不斷創新高，新聞畫面中垂死的病人與焚燒屍體的畫面宛如人間煉獄，令人怵目驚心。
印度疫情再爆發，跟印度的社會特性有很大的關係，簡單概括，印度是一個前現代的民主國家。印度國家的形成不是歷史傳統所形塑，也不是因為反殖民或反侵略而形成，而是殖民遺留的疆域，國家內部種族、宗教、地區、語言分立。政治上傳承英國議會民主制度，但並未進行過政治與社會革命，傳統勢力與觀念仍然深根蒂固盤枝錯結。
近年來民粹強人莫迪總理，結合印度教民族主義進行造神運動，1、2月疫情稍緩就志得意滿，放鬆管制。3、4月時因為地方選舉和宗教活動的關係完全不顧防疫規定，舉行大型集會，不是不戴口罩就是在河中洗浴，加速疾病的傳染。
更糟的是，印度醫療資源匱乏，缺乏現代行政管理能力。3月間就傳出有兩百萬劑疫苗，因管理不當而過期失效。最近國際救援物資紛紛湧入印度，卻發現根本無法分送給災民。
許多西方國家認為，印度人口即將超越中國大陸，又是民主國家，印度將取代中國成為下一個世界工廠。甚至不少寓言中美相爭，印度漁翁得利，最近有一本戰爭小說在美國上市，就預言2034年中美衝突釀成世界大戰，東西方兩敗俱傷，印度成為倖存唯一強權。
看看今日印度的悲慘世界，所謂中美大戰、印度統治世界，應該歸類「科幻」小說吧。
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