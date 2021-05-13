《選舉罷免法》第87條規定：罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

法律既然規定，罷免應該跟「選舉」同日舉行，那麼依照「相同者應為相同之處理」的法理，公投應該也要類推適用，因為規定「罷免應與選舉同日舉行」的立法目的，也同樣可以適用到公投上。

中選會主委李進勇說，若是罷免跟公投同日舉行，「重返2018年選務亂象，大家可以接受嗎？」矛盾的是，為什麼罷免跟選舉同日舉行沒有亂象，跟公投舉行就會有亂象？

何況，中央「選舉」委員會的業務也包括公投，怎麼可以說公投不算「選舉」呢？選務，只是民進黨閹割公投與罷免的遮羞布而已，民進黨現在已經是死豬不怕開水燙，「我就不中立啊！嘸你是麥安怎？」

更好笑的是，陳柏惟出來抱怨，說公投罷免同日舉行是針對他；奇怪了，陳柏惟不是台派嗎，讓多一點人出來投罷免的不同意票，不是對陳柏惟更有利嗎？

天底下居然有擔心被台灣人罷免的「台派」，已經認定了同意罷免的一定比不同意的多，陳柏惟真的是讓台派蒙羞。

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