最近美丶日、歐、澳等國談及台海情勢，總是反射抗衡中國的衝動，刺激了中國敏感神經後，才又急忙公開喊話尊重「一個中國」或「不干預中國與台灣關係」，此乃典型的两面手法，台灣總是經年累月淪為世界列強茶餘飯後消遣鬥爭的話柄。

回顧蔡政府上任連續批准購買美國武器，飛彈密度高居全球前五名，每1200多平方公里就有一處防空飛彈系統；戰鬥機數量全球前10，更誇張的是前9名的國土都比台灣大上數倍甚至是數百、千倍，台灣戰鬥機密度堪稱世界第一。蕞爾小島，儼然像隻刺蝟，插著滿滿的火箭，火藥最怕什麼？一有擦槍走火，不就烽火遍野，生靈塗炭！

關中受訪時指出，川普任內不管透過經濟制裁、國際喊話等各種手段，美中依然相互克制。既然美中不會有嚴重撕破臉的情況，台灣就不該過度依賴美國或印太同盟，進而沾沾竊喜自以為了不起。

孫子兵法云：「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城。」蔡政府在打著「愛台灣」的旗號攏絡民心的同時，自許上兵可以伐謀，或者配合國際伐交，偏偏人家其實是以賣軍火，再搧搧陰風，點點鬼火，讓台灣成為談判桌上的下下策，甚至只為魚肉，蔡英文是辣台妹？其實真是傻大姐！

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※