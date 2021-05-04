中國古建築有哪些類別？

中國古代建築從比較成熟的形象算起，至今已有七千年歷史，從全世界來看也是比較早的。中國古代南船北馬、南糧北運、南熱北寒，在建築上千差萬別、精彩紛呈，要回答這個問題，得按照建築發展的種類來分析，才講得清楚。

古代建築按其用途，可分為宮廷、廟宇、佛寺、塔幢、祭壇、祠堂、書院、會館、城池、園林、民居、陵墓、建築附屬品等。

宮廷，歷代王朝的宮殿，也是皇帝辦公、大典、筵宴和居住的地方，面積廣闊，房屋數量多，使用的建材名貴，工程做法也是一流。

廟宇，有些供奉先賢名人，有些敬神，如山神、土地神、城池、龍王、風雲、日月，還有些供奉祖宗，如神農、黃帝、堯帝、舜帝等。這類建築在中國三千多年的封建社會中流傳甚廣，深入人心，凡是這一類的供祀建築，統稱廟宇。

佛寺，佛教用來奉佛的活動場所。佛教從印度傳入中國至今已有兩千多年歷史。早期佛寺是「舍宅為寺」，亦即住宅就可以當作佛寺。後來佛教逐步發展，寺院規模變大，大型寺院有百餘間或數百間房屋，小寺則有二至三間房。中國各地都建有佛寺，各有其獨特風格。藏傳佛教（喇嘛教）則是佛教的分支之一，隨著其在中國的傳播和發展，各地蓋了很多藏傳佛寺，最大者可容納一千多人。如今的內蒙古錫拉木倫廟、貝子廟，都是規模較大的藏傳佛寺。據統計，清乾隆時期的蒙古式喇嘛廟達一千座。

佛塔，佛教傳入中國後帶來的。塔是佛寺的組成部分之一，凡是大一點的佛寺都有佛塔。塔的式樣很多，各時代都有各自的特徵，再加上地理氣候和功用不同。若按建材，有石塔、木塔、磚木混合式塔、磚石混合式塔、琉璃塔、銅鐵塔等；若按樣式，有樓閣式塔、內部樓閣式外部密簷式塔、金剛寶座塔、喇嘛塔、幢式塔、密簷式塔等。

道觀，道教活動的場所。道教是中國固有的，從漢代發展至今已近兩千年。道教供祀老子、張天師等，分成許多門派，如武當派、龍門派、崆峒派、青城派等。道教建造道觀時往往選擇名山大川，充分利用自然環境、地勢，高低錯落，別有洞天，去道觀參訪大有登入仙境之感。道觀遍及全中國，武當山、青城山等道教十大名山，都巧妙利用了自然環境、名實結合。

祭壇，「壇」是一種場地，四周用牆圍起來，在其上興蓋建築，如北京天壇、地壇、日壇、月壇，都是典型例證。壇的具體用途是進行祭祀活動，如皇帝祭天、祭地等，是中國古建築的典型樣式之一。

祠堂，家祠。過去以大家庭為生活單位，古人云「居家化日光天下，人在陽光福祿中」、「齊家治國平天下」，充分反映了以家庭為主體的思想。要想平天下，必先治國，要治國必先治家，人人治好自己的家，國家才能好。一個家族時間久了，必然有分支，也得撰寫族譜。為了祭祀先人，有錢人家建有祠堂，實際上就是家廟。過去凡是大家族、富商、官宦人家都會修建家廟，廟的規模大小、豪華程度則根據經濟狀況，規模基本上與大型住宅相同，但會裝飾得更精細、更講究。

書院，中國特有的建築。中國為文明古國，重視讀書、講學、傳授學問，因此各地都建有書院，一方面收藏古書，一方面講學，提高百姓知識水準。書院是教育場所也是公共建築，廣大群眾都會前往聽講。書院的特色是方形大房子，四面有迴廊，中間則是一座大型講堂，比如四大書院的嶽麓書院和白鹿洞書院。書院不論大小，基本格局一致。現存書院以江西省最多，不過有很多書院被修改得失去了原本的面貌。

會館，用現在的話來說就是旅社。封建社會交通不便，不論是進京會考或往來各省之間辦事，都有住宿需求。在另一個城市中建造大型住宅，也就是一座有好幾進院落的大型四合院，中間再蓋一座帶戲臺的樓房當作主體建築和公共大廳堂，讓本鄉人來到舉目無親的異鄉時，住宿用餐、婚喪嫁娶、開會紀念都有去處，這類建築就叫「會館」。為了照顧本鄉人，會館收費往往比較便宜。以四海皆是的山西商賈為例，各地都建有山西會館，與其他各省相比，數量居冠。

（待續）