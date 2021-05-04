有關謝長廷有無返國述職並接受質詢的事，外交部說「事屬機敏」，故連有無乘上飛機都不肯透露。姑不論其遮遮掩掩有無必要，就連「機敏」二字，都用得甚是古怪，純然就是民進黨慣用的「話術」。

「機敏」二字，據教育部國語辭典的解說，是指「機靈聰敏」，並有例句：「幸虧他處事機敏，才沒有落入別人的圈套。」遍察各家詞典，莫不相類。外交部的官員是中文程度太差，還是「自鑄偉詞」？謝長廷返國一事，無論如何都跟「機靈聰敏」扯不上邊，倒是官員是非常「機敏」的，深恐透露之後，無論謝長廷有無乘上飛機，都會引發眾多討論，因此將「機敏」一詞，轉作「機密敏感」解說，欲加迴避。

外交部為駐外使節的主管上司，自是不可能不知道箇中實情，而謝長廷有無返國，根本就構不上所謂的「機密」，因此，話術出籠，既不敢言其「機密」，實則是忌諱其「敏感」，故才選用了「機敏」二字，民進黨的慣技就是大事化小、小事化無，等風頭一過，就船過水無痕，可以不了而了之。

外交部說「機敏」還真的「機敏」，但用得多了，就顯出其黔驢技窮的困境了。原來，凡是會對民進黨聲譽有礙的「敏感」之事，都可以用話術來加以搪塞，也真的讓人嘆為觀止了。

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