5月6日中國大陸宣佈無限期停止與澳洲戰略經濟對話機制下的一切活動，等於是全面斷絕與澳洲的合作關係，兩國關係跌入建交以來的谷底。這讓很多人為之費解，中澳間經濟不是高度依存嘛？兩國關係何至於此？在這些人看來，商業往來從來都是一股維持世界和平的力量，他們認為商業往來會加深彼此利益的一體化，從而讓彼此成為一個事實上的利益同盟，讓彼此一榮俱榮一損俱損。

但於《文明衝突與世界秩序的重建》一書中，亨廷頓卻給出了截然相反的判斷：「經濟增長會改變國家間的均勢，進而造成國家間的政治不穩定。」他認為「經濟交往往往使各國人民更深地認識到彼此間的不同，令彼此害怕。國家之間的貿易不僅帶來了好處，而且也造成了衝突。」他甚而提出「如過去的經驗靠得住，那麼亞洲（實際指的是中國）的經濟成就，將為其帶來政治陰影，即不穩定和衝突。」

1914年前後的歐洲，無疑就是亨廷頓所指的這個經驗。1914年前德國與英、法、俄的經濟關係體現了強勁的增長趨勢。進出口貿易額占德國國民生產總值的比重，在1900年是32%，到1913年增至40%，而與協約國國家的貿易佔據了主要部分。到1913年，協約國國家在德國進出口中分別佔到68.1%和60%的份額。反觀德國的同盟國盟友，所佔比例分別只有區區的8.4%和12.2%。

但如此緊密的商貿往來，並沒能如人們所願，成為一股維持世界和平的力量。在彼此之間緊密往來的商貿活動中，歐洲也籠罩在了一片政治陰影下。究其原因，正是亨廷頓所指的，「經濟增長改變了國家間的均勢，進而造成了衝突。」德國的經濟增長，徹底的改變了它與英、法等國間的均勢：1910年德國就已超英國，成為歐洲頭號經濟體。也正是這種成就，讓英法為之不安。當時的英國人，說出了類似今天美國人說過的話，「一個龐大的商貿國家正在以我國的繁榮為代價迅速崛起，並與我國爭奪世界貿易霸主的地位。」

這一經驗如靠得住，似可給我們如下啟示：首先，目前中國大陸與G7間的矛盾，並非很多人所認為的，這是場意識形態之爭。而根本就是亨廷頓所指的：經濟增長改變了國家間的均勢，進而造成的國家間的政治不穩定；其次，於大陸而言，不要過於誇大經濟利益的分量。要知道，為了其他利益，當年的德國與整個協約國間，也曾將經濟利益放棄了；再次，對於熱愛和平者而言，絕不能因二者間有著巨大的經濟利益的聯繫，便放鬆對衝突可能進一步加劇這種可能性的警惕。

（作者為廣東省生產力學會副會長、廣州大學南方治理研究院特聘研究員）

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