半年內，台灣三家報紙都相繼併版或停刊——《旺報》、《聯合晚報》、《蘋果日報》，對喜歡讀報的人是莫大損失，尤其是曾經是報社記者的我們。《旺報》併入《中國時報》、《聯合晚報》停刊，《蘋果日報》則是停紙本。加上現在平面媒體記者也時時刻刻是截稿時刻，今後「報紙」成為稀有動物，「報社」記者很早就死亡了。

報紙其實是很迷人的產品，它跟隨著人們日出而作的慣性，五點半有送報生，將報紙送到家門，讀者可以一面看報紙，一面吃早餐，或者在7-11買一份報紙，喝一杯咖啡；下午三點半看晚報，尤其是股市情形。到後來，台灣開始6家24小時新聞頻道（也是世界奇觀，美國如此大，也只有兩個24小時新聞頻道），很多新聞都是直接從報紙改寫，不透露任何消息源，到如今猶是。

我剛入新聞界也曾經在報社裡工作4年，文字在台灣受到的光環重重，老闆、讀者及政府官員都有愛才之心，比電視、廣播更領風騷，報社記者是很迷人的行業，它也是每天有著規律的作息，雖然節奏很緊湊，有時有臨時大事，必須加班，黃昏時，一律回到報社，吃完晚餐後，就開始寫稿，此時整個採訪組，只聽到沙沙聲，是原子筆寫在稿紙上的聲音。基本上，10點截稿後，也很難再有什麼作為，只能跟同業打打電話，看明天的行程，12點結束發稿後，採訪主任常帶著記者去吃宵夜，此時再憂慮，漏了什麼新聞都沒有意義，回去後睡覺，等第二天再戰。

第二天報紙到了，馬上可以看到昨天用筆寫的潦草稿件成為工整的字體排在報紙上，我媽媽就會把我寫的專欄剪下來，貼在剪貼簿上。比起現在的網路記者，每個時刻都必須是截稿時間，報社記者有較多時間求證，寫深度分析，甚至做評論。

等到我到《天下雜誌》工作時，雜誌社都是單獨訪問人，少了同業及同事的同舟共濟，也不能每天去跑新聞，誠是一種遺憾，尤其是月刊，痛苦週期是以月計，而不是以天計，回想報紙記者固然累，但至少每天有休息的節奏。

當時的報社記者少，投入此行業的人都有著高度使命感，在大專聯考時，很多人的第一志願是政大新聞系，下來是文化大學新聞系，在學校受到師長的耳濡目染，以「不黨、不私、不賣、不盲」為職志，雖然後來報紙受到嚴重影響，但從業人員仍以這些價值觀為榮。願未來新聞記者，不管是哪種載體，都能以此為圭皋。(作者為資深媒體人)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※