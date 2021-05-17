郭忠祐跨足Podcast，與好友奶媽主持《yo戲王記者會》。（郭忠祐提供）

歌手郭忠祐近來跨足Podcast，與記者好友奶媽一同主持的《yo戲王記者會》，時常探討社會的議題，兩人有感前陣子太魯閣號出軌事件，眾多報導掀起網友謾罵，認為記者只會造成社會動盪不安，於是在最新一集節目中，郭忠祐特別想為記者發聲，不過當奶媽問他「如果被拍到與人妻進賓館，會跟我說實話嗎」？郭忠祐直言「我不會」，答案相當直白。

郭忠祐隨後解釋，被拍到這種事代表事實已擺在眼前，說謊於事無補，「會跟你說實話」，但這時換奶媽猶豫起來，到底要把實情寫出來，還是要站在朋友立場掩護，相當兩難；郭忠祐坦言還沒當藝人前，都覺得記者標題下得很猛、愛寫八卦，實際認識這行業後，才發現記者很多吸引讀者的寫作技巧只是為了工作需求，其實記者並非大家想像中那樣無腦、沒良心，他們跟任何職業一樣，都有無奈與壓力。

奶媽也表示，很多時候不是記者愛寫，是寫了很多正面報導，點閱卻只有幾百，但若寫了當小三或者外遇相關新聞，點閱有時可以破萬，甚至上看百萬；至於為何每次都要挖到底，去揭別人的傷疤？奶媽以太魯閣號為例子，假設媒體只單單報導新聞事件，不去採訪受害者的心聲，或不去探討原因，不但會讓很多事情被壓下來，也沒辦法利用輿論揭露人民真正的心聲。

(中時 )