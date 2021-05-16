疫情嚴峻，街道無人、馬路淨空、大眾運輸冷清，連假日必塞的國道五號高速公路都少了30%車流，民眾認真落實嚴格的防疫措施，但政府呢？能夠提供足夠的防疫能量嗎？尤其民眾亟需的疫苗。

「世界看好了，台灣只示範一次，二周內解除第三級」，成為最新網路金句，說的霸氣，卻不能當真。疫苗才是當前防疫關鍵，我們應努力讓世界看到台灣亟需疫苗的事實。

台灣第一波防疫表現極好，對內維持民生安定，更大的成就是對外貢獻。台灣科技產業未受疫情影響，各種晶片還全力增產供應！雲端世代晶片無所不在，維繫著國防、經濟、民生各層面的運轉與需求。試想，如果新冠病毒入侵台灣各科學園區影響產能，全球本就極端吃緊的晶片供應會惡化到什麼地步！

台灣的護國神山群具有難以估計的經濟價值，在疫情吃緊的此刻，政府採購疫苗時，要凸顯防疫在保護護國神山群的價值，讓疫苗生產國家意識到，他們不只是賣疫苗給台灣，同時參與了維持世界科技產業命脈的重大任務。不但要把保護效率高的疫苗優先賣給台灣，更要加速運送抵台。

世界看好了，台灣防疫攸關全球科技產業營運，台灣需要防疫盔甲與武器！世界能給予更充裕的協助嗎？

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