火辣辣的疫情因未普篩而被蓋鍋時，蔡政府如溫水煮青蛙般傻呼呼的以為天下太平。東洋藥品工業股份有限公司去年10月12日大動作召開記者會並宣布取得德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗有條件授權，可引進3000萬劑，一副搶得先機勝券在握的自信滿滿。詎料，卻在11月3日表示，因授權條件未完成，已終止洽談授權疫苗事宜，短短半個月的時間，東洋的股價從67元急漲至90元，又立刻暴跌回69元，這上沖下洗44塊的差距，讓散戶完全被坑殺，金管會說會介入調查，允諾2個月內公佈結果，時至今日真相在那裡？事過境遷已乏人問津，股民活該倒楣賠錢！

在今年5月疫情大爆發後，蔡政府又趁風向炒熱自主研發生產疫苗的高端、聯亞儼如「台灣之光」，可是僅進行到第二期臨床，連數據都還沒確認是否符合國際標準，就逕行在疫情指揮中心的記者會上說，7月就可以供貨給一般民眾施打，新聞亦傳出該公司即將上興櫃，事實查核中心也證明網傳「蘇貞昌內線交易防疫股」為假訊息，但歷經假防疫、假照片、假作夢、假認知作戰，現在真真假假，以假亂真，還有人信嗎？

思量推敲這兩起疫苗代理與疫苗研發，「事與事的連結」很難讓人不聯想是否刻意操作？相關主導防疫官員以及家屬是否應將手上的持股攤在陽光下，有沒有涉嫌炒股？大發國難財？全民要真相！記憶猶新，之前疫苗採購不也傳出有綠委介入運作，留下斧鑿斑斑的痕跡。

針對疫苗取得，遠在天邊的求也求不到，近在眼前的給你都不要，目前地方首長正如火如荼、自力救濟，拚命彌補蔡政府千瘡百孔的防疫破網，綠委還在那邊痴人說夢，連續幾天傳出9名患者因排不上醫療救治而不幸身亡的消息，沒疫苗、沒病床、沒方艙，只能在家裡或酒店等死，全台已從空城變成枉死城。

所有荒腔走板、急功好利的政令宣導，都已陸續被揭穿戳破。然而，民進黨政府卻對台灣人民沒有一絲愧疚，對自己也沒一點反省，不僅未能痛定思痛、實事求是戮力防疫，竟又開始重操舊業，操弄「認知作戰」，反串演出做賊喊捉賊的戲碼，結果卻被捉個現行，最會恐慌作戰的王定宇率先開砲要查辦，真相大白、身份洩底，始作俑者就是同黨社群中心副主任的老公、也是關說華航綠委范雲的學生林瑋豐，師徒傳承、青出於藍，自導自演神鬼交鋒，散佈假訊息帶風向，卻被重重打臉。

蔡政府不圖傾全國之力防控疫情、拯救生靈，還帶頭作亂打什麼認知戰，心心念念的都是如何甩鍋、丟包，諉過塞責，推說都是阿共的陰謀。真訊息，蔡政府就說是假新聞，事實卻證明很多假消息都是綠營放出來的，民進黨政府就是一個只會弄虛造假的政府，不過擅長催眠洗腦倒是真本事。

所以在面對紛亂雜陳、去中心、匿名化的網路訊息，目不暇給、真假難辯，閱聽人要提升公民素質，具備識讀與判讀的能力，交叉比對，永遠記得讓證據和數據來說話，真相只有一個，不要輕易被1450忽悠了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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