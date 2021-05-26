近期台灣民意基金會公布5月最新民調，顯示贊成蔡英文總統處理國家大事方式的人從4月的54.4%重挫下滑到45.7%、不贊成者則從29.9%竄升到41.3%，正負值從24.5%縮減到4.4%，瀕臨滿意度死亡交叉的危機。從趨勢來看，這是2019年10月之後首見的情況，也就是說，蔡透過大選與疫情形成的蜜月效應已然不復再見，面臨第二任最大的政治危機。

從2020勝選以來，台灣民意基金會此前的12次調查裡，贊成小英國政處理的正負值最高是55.6%，最低也有13.9%，整體平均在30.4%左右，對比如今只剩4.4%，可以明顯看到蔡的困境；而作為行政權搭檔的蘇貞昌，正負值也同樣在一個月之內，從21.3%縮減到0.3%。雖然選後蔡蘇也曾面臨支持起伏的問題，但卻從來沒有這麼嚴重。因為這次支持率的驟跌，甚至影響到台灣政治基本盤的變動。

整體來說，2020大選建立的藍綠基本盤大抵固定，即使國民黨爭取到中間淺藍選民回歸，支持率從12.5%成長到目前的21.2%，但在民進黨加上其他泛綠小黨之後，仍近乎2倍於國民黨。然而民進黨這波從4月到5月的頹勢，竟發生連帶影響到泛綠基本盤崩盤的情況。

首先，民進黨支持率從33.3%下滑到23.2%，這讓國、民兩黨的差距，從江啟臣上任前的28.6%大幅縮小到2%，而兩黨的差距之小，亦是2019年10月之後首見。而更重要的是，在民進黨大量流失支持率的同時，這些跑掉的淺綠群眾，並未流向其他小黨，因為包括民眾黨、時代力量或是其他小黨的支持率也都下降，反而是中間選民比例大幅成長，從28.7%暴增到37.9%。也就是說，是整體泛綠的萎縮，許多淺綠民眾轉為中間無色選民，在2018年12月後，首度重回台灣第一大政治群體。所有政黨裡，僅有國民黨持成長趨勢。

民進黨與蔡英文是如何崩掉基本盤的呢？從臉書大數據來看，對比台灣民意基金會兩次調查的時間，從4/17到5/20，民進黨相關文章的心情總數，「疫情」、「黑道」、「缺電」、「網軍」和「萊豬」是占比前五大的負面事件，分別達到心情總數的18.4%、11.7%、11%、9.5%和8.7%；而蔡英文則分別是「疫情」的28.5%、「停電」的12.9%、「藻礁」的7.9%、「萊豬」的6.2%和「缺水」的4.9%。

從這些數值來看，在負面事件占據民進黨與蔡英文大部分討論聲量的情況下，民調崩盤是相當自然的情況。而影響民進黨的事件，除了受到政府施政牽連，另一個很重要的則是形象受損，包括「黑道」與「網軍」；影響蔡英文則主要是施政狀況，疫情聲量占超過1/4的討論，停電也有1/8，其他包括兩個公投議題與缺水，也都是重要民生議題。

總結來看，民進黨與蔡英文這波支持率崩盤，主要是施政接連出包與形象重創，從疫情、缺電、萊豬、藻礁、缺水到黑道、網軍，都與綠營環環相扣，進而造成泛綠基本盤重創，重塑台灣政黨政治的結構，形成中間選民最大、藍綠平盤的新情勢。

而在台灣民意基金會的調查時點結束之後，包括停電、疫情，以及最新的林瑋豐網軍事件，其實都持續在對綠營造成負面影響，倘若繼續延續，則很可能在6月時，就會出現民進黨與蔡英文支持率同時死亡交叉的情況。值得關注的是，4到5月民進黨主要出狀況的其實都是英派系統，在正國會因太魯閣號事件重挫後，失去民意支持與親信接連遭到重挫的蔡英文，如何面對虎視眈眈的新系，更是未來政治觀察的重點。

（作者為國民黨青年部主任）