新冠肺炎疫情持續延燒，在世界已造成1.68億的病例以及350萬病人死亡。至27日止台灣累計已經有6761例，整個疫情有越演越烈之勢。政府在此傳染病一開始時表現令國際驚艷，在疫苗已經研發出來後的9局下半，我們如何守住台灣，繼續守護人民健康，是當前最重要的課題。

台北市和新北市已經做出學生全面停課決定，這是果斷正確的決定，可以保護在學學生，但是這個決定似乎只做了半套。因為若學生停課而家長仍要上班，那就無法照顧小孩，雖然家長可以請防疫照顧假，但由於不強制雇主給薪，仍然對家長造成請假的壓力。目前雙北已經升為3級警戒，禁止室內5人或室外10人的聚會，因此一般的會議與活動都被取消。

因為沒有停班，而且北北基宜桃是生活圈，即使在新北市上班，很多是通勤自基宜桃。目前規定禁止室內聚會5人以上卻不包括上班辦公，這個決定在邏輯上欠合理性。

禁止室內聚會5人以上的用意是為了阻斷病毒傳播鏈，且避免病毒從雙北往其他區域擴散，但若大家從四面八方來到雙北辦公室上班，且雙北在上下班尖峰時刻仍車水馬龍，仍然有很大機會將病毒傳播到其他區域。因此，雙北除了停課也應停班，有辦法遠距連線的改成在家上班，才能阻止病毒進一步傳播。

根據美國疾管局研究，新冠肺炎R0值高達5.7，傳染力驚人，病例在初期流行2到3天即倍增1倍。為撇開校正回歸的爭議，我們以約翰霍普金斯大學統計的7日病例平均值來看，5月24日的7日病例平均值為414，5月20日為224，5月17日為117，5月15日為42。病例約於3天增加1倍，呈指數成長，這與美國疾管局的研究吻合。只有R0<1傳染病才會自然消失，而R0>1傳染病就會呈指數傳播。如果不趕快防堵病毒於雙北市，隨時間越久則越易擴散至其他縣市，使疫情一發不可收拾。

台北市長柯文哲希望民眾能待在家裡產生類封城狀態，但是上班族有工作壓力，若無公權力介入很難阻止病毒透過工作場所傳播。防疫優等生的紐西蘭，出現1個或3個本土社區病例就祭出3天或7天的軟封城措施，成為防疫模範。

德國、瑞士、新加坡等都曾果斷祭出封城來阻止病毒傳播。美國流行病學者巴亞姆也認為，越早做封城對社會破壞越小。英國太晚用強制手段，造成慘痛教訓。在越少病例時祭出城市強制停班停課手段，約束市民待在家中，越易達成近乎清零的目標，讓2、3個星期後城市可重新啟動。

其他縣市病例較少，仍可用疫調方法防堵；而雙北已經無法用疫調足跡等阻絕疫情。由於雙北醫療量能吃緊，絕不能讓醫療崩潰，否則將如印度疫情一發不可收拾。因此只有雙北果斷停班，才能保住醫療量能並阻斷病毒傳播鏈。

（作者為醫師、約翰霍普金斯大學公衛博士）