五月份，見證了台灣從防疫模範生跌落神壇的過程。

先是因為航空業3+11決策導致防疫破口出現，疫情擴散情況相當嚴峻，連續數日台灣本土確診破百，全國也隨即進入三級警戒以避免群聚感染。然而，綜觀全球過去一年半應對疫情的作法，解決疫情的唯一解方就是施打疫苗，全球目前已經施打了超過15億劑疫苗；WHO官員也指出，當疫苗施打率達到70%之後，疫情才有可能結束。然而台灣現在的問題是疫苗根本不足，更別提施打率只有1%。

台灣防疫「順時鐘」一年多來，5月25日南投縣長林明溱在疫苗議題敲了第一鐘，向中央喊話地方政府是否可以購買疫苗。南投的地方事件迅速延燒成為全國的政治戰場，綠營馬上抹黑這是統戰的工作，國民黨也希望聯合所有執政城市來響應。

政治的介入，讓南投人民的求救成為了鬥爭的導火線。作為南投地方的青年，我們的焦慮在於：疫苗不足對於人民生活的影響，孩子沒辦法到學校學習、年輕人工作受阻影響到經濟層面，需要長照服務的長輩可能遇到醫療資源不足而受到排擠等問題。這些庶民的問題，也許在北部發達城市眼中根本不存在。南投的產業結構，以及人口比例，成為了疫情爆發後最前線的受害者，許多工作機會是沒辦法居家工作（Work from home），也就表示人民必須做出選擇，在自身健康安全，以及工作麵包之間二擇一。

唯一的解方還是疫苗。但是南投縣人口50萬，截至今日只有分配不到1萬劑（9900）疫苗，COVID-19 AZ疫苗只有全國疫苗配賦總數的1.2%。前線醫護人員、警消弟兄們是否可以有足夠的保護，實在令人憂心。而南投其實也是一個縮影，一個有別於六都發達城市的地方縮影，中南部許多的縣市，同樣面臨著疫苗分配不足、醫療量能匱乏，甚至是前線醫護人員無法負擔的問題；更別提到離島的民眾，一旦發生確診案例，地方根本沒有負壓病房，無法處置重症患者。

藍綠在疫苗問題的政治口水，請不要波及到全台灣無辜的百姓。請拿出專業治理的能力、積極接洽各種國際認證疫苗，讓各地前線作戰的醫護人員有疫苗打，讓台灣人民趕快回歸正常生活。

（作者為民眾黨南投黨部主委）

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