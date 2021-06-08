大陸外交部8日發布消息指出，6月7日，大陸國務委員兼外長王毅在重慶會見印尼外長勒特諾。

王毅表示，印尼是重要發展中大國和新興經濟體，中方高度重視中印尼關係。你是疫情發生以來訪華次數最多的外長，充分彰顯了中國印尼交流互動的高密度和互信合作的高水平。雙方剛剛在貴陽成功舉行中國印尼高級別對話合作機制首次會議，達成一系列重要成果。願繼續密切合作，推動中國印尼全面戰略夥伴關係不斷向前發展，壯大發展中國家力量，為維護本地區和世界和平與發展作出新貢獻。

王毅表示，中國印尼疫苗合作一直走在地區國家前列，中方支持印尼成為地區疫苗生產中心，將同印尼深化疫苗研發、生產和分配等全產業鏈合作。這有助於推動疫苗在全球範圍公平合理分配，抵制「疫苗民族主義」，保障廣大發展中國家人民的生命權和健康權。

王毅表示，今年是中國東協建立對話關係30週年，中方期待同印尼共同努力，開好此次特別外長會，總結過去30年重要經驗，謀劃未來30年戰略方向，為中國東協關係持續注入新動力。中國將堅定支持東協在區域合作中的中心地位，支持東協在地區和國際事務中發揮更大作用。

勒特諾祝賀兩國成功舉行高級別對話合作機制首次會議，表示這一新機制建立有助於雙方更好統籌各領域合作，推動中國印尼全面戰略夥伴關係在新時期取得更大發展。印尼感謝中方為印尼抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴支持，特別是同印尼開展大規模疫苗合作，希望中方繼續支持印尼打造地區疫苗生產中心。印尼高度重視東協中國關係發展，希同中方開展更多實質性合作，推動地區經濟盡快復甦，維護南海和平穩定，更好應對後疫情時期挑戰，實現更大互利共贏。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

(旺報 )