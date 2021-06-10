國內現在最缺的就是疫苗，老百姓天天在哀號，就期望能趕緊排上隊得到一劑，可是偏偏有辦法的權貴能輕輕鬆鬆捱上一針。

最喜歡鬧事的丁怡銘又被爆料，5月中就已經接種AZ公費疫苗了，人們想問，憑什麼？丁是有給職顧問，但並非防疫第一線，他以什麼身分打的？

疫苗開始施打後，各方都傳出偷打、搶打疫苗事件，高嘉瑜就曾大罵金管會高官｢超前部署｣是什麼父母官？上週高雄也傳出高階警官與基層同仁搶打疫苗；台北市｢好心肝診所｣半夜為志工施打疫苗被市府罰200萬，人家是醫院裡的志工、也是防疫第一線，你丁怡銘排第幾呀？

行政院的解釋是，丁是參與防疫會議的相關人員、有必要進入指揮中心開會。那好了，所有大小衙門裡的公務員同一間辦公室，都直接、間接會接觸到與會人員，每人都施打一針好了！包括總統，她也經常要開會、接觸到防疫人員，你們怎能不顧總統安全，不先給她施打一針，非要等到7月底才給她打國產疫苗？這段期間難道沒有染疫的風險？你們太不把總統的安危放在眼裡了！

丁怡銘能打，不知多少高官假借名義也都打了，老百姓哭斷腸也等不到那一針。

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