每週，我幾乎都要到距離輔大大約1.5公里的海山里，只為了那一種家鄉之味，只為了能夠再聽聽那一句鄉音。

初識老闆娘，當時上海的同學聚餐，學長帶我們坐公車來到海山里那家小小的館子。館子不大，只有幾個座位。但是，最讓我們感動的，是老闆娘的上海話，以及特意為我們準備的上海小菜。那一餐，直到現在，我都在心中慢慢地品味著：人在異鄉，家鄉的味道足以把我們的思緒勾回家中。菜品雖然不多，但是小菜中濃濃的家鄉味，實在太讓我心動。

常吃的套餐。（作者提供）

後來，我自己搭公車來到小店，漸漸成為了店內的常客。我也逐漸地知道了老闆娘的一些故事，她原來也是從上海嫁到台灣的，在新莊開了這家小小的店舖，堅持了十多年。在這片土地上，她與許多大陸新娘一樣有著滋味複雜的生活。每次吃飯，聊著聊著原來我們陸生和老闆娘，在很多事情上看法何其地相似。同樣的家鄉、同樣的生活和同理之心，讓我們和老闆娘心心相印。我們如同大海中的一葉扁舟，而海山里那家小小的店鋪，如同一座小小的港灣，讓我們驛動的心有了一個心靈上重要的歸宿。

有的時候，身在他鄉，是孤獨寂寞的。這樣的感覺，只有在外地生活了一段時間，才能深刻地感覺得到。我，發現自己在台灣過了一年之後，淚腺竟然越來越豐富。沒錯，男人的淚腺會豐富。那是因為想家想的呀。與父母、與故人隔海相望，心中頓覺惆悵與無助。心中掛念的人，只能在夢中相見，多麼令我神傷。最開始來的時候，我甚至都不太願意回憶起松山機場送別的那一幕。夢到此處，會哭醒。那時候，我感到多麼地Homesick。

但是，老闆娘那家小小的店鋪，似乎成了我的情感飛地。只要走過那1公里，就能夠回到千里之外的家鄉，對我來說有何其大的安慰！聽著熟悉的上海話，品著熟悉的上海菜，和老闆娘嘎起上海訕胡，似乎我從來沒有離開家。每當熱氣騰騰的菜品上桌，其實我的心都在流淚。淚水，伴著小菜，潤入我心。海山里每週的相會，對我來說，簡直就是一次對家的朝聖。

所以，對漂泊在外的我們而言，心中有家，哪裡都是家。在我們的身邊，永遠有我們最可愛的老鄉，在將我們的思緒帶回故鄉的同時，默默伴隨我們一路前行。謝謝你！

後記：

在台灣求學的七年，我始終是這家小店的忠實顧客。阿姨的小店，其實並不只賣湯包，像是上海口味的小餛飩，有時也會作為限量的特別禮物，做給上海孩子。每年春節前後，還會給周邊街坊供應上海口味的年菜。後來我從輔仁大學本科畢業，到相對距離遠些的政治大學讀研，可即便如此，有時我依舊會坐上一個多小時的公車，來到小店，品嚐故鄉的味道，和阿姨用上海話嘎嘎訕胡。

然而，天下沒有不散的宴席，2020年10月16號，是我在學生時代最後一次來到阿姨的小店。阿姨特意沒有收我這頓飯錢，直說就當是我請你的一頓。嘴上雖然一直說，我在離開台灣前還會再來，但終究，這頓便餐成為了我求學時代在小店的最後一頓。仔細回想，或許阿姨跟我都隱隱有了這種預感吧！

惟願台灣的自由行能夠重新開放，到那時，我想我還是會來到小店，再品一次阿姨做的湯包，再去追尋在台求學時代的美好回憶。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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