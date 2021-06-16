泰國和菲律賓兩國政府發言人，近日先後駁斥了台灣官方的發言與媒體的報導，政府雖然都做出澄清，但政府遭到外國官方公然嗆聲，終究是一件不光采的事情，政府應對相關發言與媒體報導深刻檢討。而這兩起事件都與疫苗有關，自從台灣疫情大爆發後，國際社會出現「逆時中潮」，更值得重視與反省。

蔡政府屢遭外媒打臉

泰國「逆時中」事件涉及蔡英文總統，她在一次直播中，解釋政府採購疫苗到貨量這麼低，是因為泰國將當地生產的AZ疫苗保留給國內使用。泰國政府發言人立刻回應表示，泰國政府並沒有「阻擋」疫苗出口；總統府趕快澄清說，從未指泰國政府阻擋疫苗出口，並還原蔡英文的意思是，泰國疫情轉趨嚴峻，優先把疫苗留在當地使用；當時蔡英文還提到了另一個亞洲大廠印度，也是因為疫情嚴重，疫苗出口量減少，才造成台灣6月份疫苗供應短缺。

蔡英文談話中或許是指該國廠商，並非政府，是媒體報導不周延。但是在全球疫苗吃緊的當下，各國政府莫不大搶疫苗，蔡英文說泰國把疫苗保留在國內不出口時，確實容易讓人聯想她所指的是泰國官方。去年台灣禁止口罩出口，就曾引發與新加坡總理夫人何晶之間的齟齬，畢竟非常時期能夠限制廠商進出口行為的，確實也只有政府。

未幾，有媒體獨家報導，菲律賓致函台灣，如果台灣國產疫苗能夠獲得緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將會採認我國的EUA，並直接供菲國民眾施打；該媒體還報導，東南亞至少有5個國家，已陸續提出與國產疫苗進行合作計畫。若這個消息屬實，那真是「台灣之光」，是國產疫苗的大利多。

針對這項報導，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，兩個國產疫苗公司的確都在尋找合作試驗國，但是否有國家願意接受台灣的EUA，會請食藥署再去了解；食藥署則回應，目前還未接到任何國家接受台灣EUA的來函。

對此，菲律賓最大廣播電視公司「ABS-CBN」很快就報導了菲律賓總統府發言人羅奎的回應，他的答案簡單而直接：「我否認這一點」。儘管菲律賓將採用台灣EUA的說法不是來自蔡政府，但官員在面對記者詢問時，並未做出明確有力的否認，留下想像空間，因而遭菲國否認，給人一種台灣政府被打臉的印象，讓人感覺不舒服。

說起來這兩件事都跟疫苗布局有關，如果不是蔡政府對外採購疫苗太過落後，引發民怨高漲，蔡英文又何須公開解釋，從而造成泰國的誤解呢？至於蔡政府全力護盤國產疫苗，甚至給外界炒股的聯想，同樣也是爭議不止的話題。菲律賓有意採用台灣EUA的所謂獨家新聞，究竟是媒體憑空捏造，還是有人刻意放出消息，配合股市炒作高端股票，檢調應該介入調查。

外媒批台不敢逆時中

蔡政府應對泰國、菲律賓「逆時中」引以為誡。過去1年多來，指揮中心專斷獨行、沉迷於防疫大內宣，不肯接受不同的見解和做法，連中研院院士陳培哲都說，開了50幾次會提出的建議，指揮中心竟一個也沒有採納，只好辭國產疫苗審查委員。可以說，逆時中都遭到殘忍的打壓。

如今，國際社會開始出現「逆時中」現象，從5月中旬疫情大爆發以來，已陸續有多個國際媒體直接點出台灣防疫的問題，例如《時代雜誌》撰文評論台灣防疫是「虛假的安全感」，稱台灣是最會吹牛的防疫；《紐約時報》認為台灣防疫之所以會破功是因為疫苗施打過於緩慢；《金融時報》稱台灣防疫失敗兩大主因是不普篩及台灣人不敢逆時中；《德國之聲》則認為台灣官方通報的感染病例與實際情況之間可能存有落差。

其實外媒上述的種種評論，過去1年多以來國內媒體或公衛專家學者早已再三提醒，無奈陳時中充耳不聞，綠營1450網軍粗暴「出征」，令眾人噤聲。如今國際媒體和新南向國家頻頻公開打臉，看來連國際都在逆時中了，蔡政府總不能再繼續裝聾作啞，趕快進行防疫補破網吧！