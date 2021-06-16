中共百年黨慶前夕，公布浙江「共同富裕示範區」建設規畫，意味大陸完成全面小康社會後，決心展現高層次的「社會主義優越性」。消息傳出，不少大陸網民紛紛以調侃語氣發表評論，正如同去年大陸宣布脫貧成功時，有網民笑稱自己「給國家拖了後腿」。當中共宏大的現代化目標，遇上進入後現代思維的新一代大陸年輕人，似乎陷入「雞同鴨講」境地。

躺平思潮與嬉皮文化

最明顯的兩個案例，一是大陸雲南野象群北遷引起「全民圍觀」，官方甚至動用行政資源追蹤、保護野象遷徙全程，西方輿論難得以正面視角觀察中國，並對大陸官民對自然的愛護表示肯定與羨慕；二是「躺平文化」成為大陸網路熱詞，90後、00後新一代大陸青年似乎不再有動力打拚，有分析認為，本質原因是大陸經歷40年發展後階級固化，限制了社會向上流動的可能性。

關心自然與生態保育，本是西方進入成熟現代社會之後，才逐漸形成的理念與共識。如果野象遷徙10年前在大陸發生，很可能只是一則奇聞軼事，官方只會草草將象群捕獲後，交由動物園託管或運回原生地。但在今天的大陸，當地主官親自「指揮」務求在避免農物損失情況下，盡量留出大象自由行動空間，這絕非用「政治秀」來理解那麼簡單。要知道直至今日，即使在西方社會，執政當局往往還是與環保主義者水火不容，因生態保護政策產生的激烈社會抗爭更是家常便飯，這也是為何西方以驚嘆情緒關注此事的原因。

大陸年輕人的「躺平」思潮與世界歷史的橫向、縱向脈絡比較，不過是重演了1970年代歐美嬉皮，及1990年代日、韓「喪文化」的社會現象。相較於中共傳統意識形態教育，動輒要求心懷對革命先烈的感恩、透過「憶苦思甜」以加強對體制認同感，新一代大陸年輕人也許對西方價值觀不再嚮往，但對中共革命式論述也基本無感，更不會輕易對上一代人堅信的諸如「知識改變命運」或「幸福是奮鬥出來的」等勵志口號照單全收。幾年前大陸網路「佛系文化」就為今天流行的「躺平」奏響序曲，更印證大陸社會已經一隻腳踏進後物質主義時代。

眾所周知，「現代化」是中共執政論述及正當性的核心要素。用北京官方論述，大陸在中共領導下，只用了短短70年的時間，就走完了西方國家幾百年的現代化道路，這是中共執政「得民心」的根本。然而，按照西方經典現代化邏輯，工業化令私人經濟發達之後，多元社會力量的崛起，必然促使政府接受民主化的政治架構，新興資本力量自然謀求政治話語權、培養政治代言人，進而實現多元共治的公民社會。諸如環境保護、貧富差距、亞文化等社會問題，都可以透過公民社會的內部博弈、溝通、協作，逐步找到解決方案。

探頭看看不同的中國

上述路徑在過去40年間，的確被台灣成功實踐，不少人期待大陸可以像台灣那樣，逐步走向「去威權」的政治現代化之路，但中共始終將其視為「邪路」，造就了兩岸對現代化路徑日趨分野的現實，也成為台灣對大陸體制的距離感與不信任感的根源。

不過，評價任何一種政治制度或者治理模式的成效，最重要的是看它能否真正讓人民幸福、維護人的尊嚴。從此次雲南官民協力保護野象遷徙的案例可以看出，大陸的現代化治理已經與後現代社會發展理念融為一體，當民眾滿足了屬於後現代社會的需求時，反過來也可以證明，大陸自創的現代化模式，並非不能成功。

北京決定在浙江啟動「共同富裕示範區」政治試驗，某種程度是對大陸社會階層流動放緩後，年輕一代「內捲」、「躺平」問題的回應。西方政府面對貧富差距問題，往往陷入「左右之爭」，左派的福利政策導致財政負擔猛增，還養出了「懶人階層」，強調自由市場的右派則坐視馬太效應下的社會動蕩。「共同富裕示範區」規畫，除了推動公平的高品質公共服務外，更要調節個人收入過高、資本過度擴張等問題，突破西方「左右之爭」困境，讓普通民眾直接分享更多發展紅利。

試驗未必成功，但無論是疫情防控，還是環境保護，大陸都不再是「野蠻生長」的叢林世界，當中共現代化治理愈發與後現代理念對接，與大陸同文同種、交流密切的台灣，應該探頭看看不同的中國。