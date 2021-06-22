【LIVE直播】全國防疫會議 陳宗彥會後記者會說明｜2021.06.22

中央流行疫情指揮中心昨(21)日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增20例死亡；確診人數達進入三級以來新低，但台北卻出現北農以及士林兩起群聚感染的案件，疫情發展撲朔迷離，今日中央舉行全國防疫會議，副指揮官陳宗彥出席會後記者會進行說明。

陳宗彥指出，儘管目前全國疫情相對趨緩，仍呼籲各縣市維持管制，而在端午節後出現的相關影響，也將在盤點之後進行公布。而在居家長照的部分，三級管制期間，相關長照服務仍持續提供，衛福部也會訂定相關服務措施。

至於疫苗配發的部分，陳宗彥指出，目前AZ疫苗自費的部分，施打第一劑之後，施打第二劑的民眾都將以公費的方式提供；指揮中心昨日有進行說明，根據科學依據，不建議民眾在疫苗上出現混打的狀況。

至於高雄市長陳其邁宣布孕婦都可打莫德納，與中央規定不同，這是逆時中嗎？陳宗彥指出，孕婦是屬於第六類的施打人員，若未來開放到第六類，當然孕婦可以做選擇，而對於孕婦要施打疫苗，還是建議先詢問主治醫師是否適合施打相關疫苗。