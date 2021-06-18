國內疫苗開始大量施打，僅僅兩日，就傳出已有27人疑似因接種疫苗而猝死，這使得高齡長者及家有老親的民眾，心驚膽跳。高齡長者優先接種疫苗，原意是保護年長者的身心安全，卻不料竟成為他們的「催命符」，這教人情何以堪？

老年人身體較為孱弱，且84.7%的人口有一種以上的慢性疾病，本就是高危的風險群，且每個人的身體狀況，亦各有不同，究竟在怎樣的情況下，才能安全及有效的接種，相信大家都在滿頭霧水當中。目前還只是高齡長者接種而已，後續範圍擴大的施打，雖說風險係數較低，但顯然還是會面臨到相同的問題：怎模樣情況下的人，不適合接種疫苗？

在亡羊補牢的心態下，各地方政府施打疫苗的重點，都擺放在施打效率之上，意圖在最短的時間內，將疫苗全數施打完畢，甚至還有地方首長以此作為政績，炫誇自喜，事實上，倉促上道，忽略了許多事前、事後應叮囑民眾注意的事項。

最近網路頗流傳一些民間人士的視頻，提醒即將接種疫苗的民眾，應該注意的事項，如不可空腹接種、不可飲酒、不可按揉施針部位、不可飲食刺激性食物……等等，這些「懶人包」，雖是言之諄諄，但多而猥雜，更無從判定其理據如何，教人難以適從。

普施疫苗，是中央既定的政策，中央擁有相當豐厚的人才與資源，事實上，早該在施打之前，就已經有詳盡的規劃，以為民眾接種時的指引，據我所知，連馬來西亞在施打疫苗之前，就會每人發一張傳單，告知民眾（1）怎樣的情況下，適合接種哪種疫苗？（2）接種疫苗之前應有何種準備？（3）接種疫苗後的禁忌為何？（4）接種後可能產生的副作用為何？（5）接種者可以採用何種方式因應此一副作用？（6）在何種情況下，必須立即通報就醫？（7）如有疑義，可以向何處作諮詢？

以上幾點，基本上就是接種疫苗的SOP，可是，台灣從中央到地方，有哪個單位慮及於此？民眾茫茫然而去，惘惘然而回，一針入臂，竟只能聽天由命，各憑運氣，這是哪門子的疫苗政策？各級政府，忍心讓年長風險高，且多半缺乏醫學知識的長者，陷於這種惶惶然不知所從的窘境嗎？

事實上，不僅高齡長者是需要有類似SOP的指引的，未來各類施打的群眾，多多少少都會有類似的疑懼，製作類似的「懶人包」，其實並不費事，一張A4大小的傳單，即可水到渠成。已亡失的羊，大概是無法追挽而回的了，重要的是還在欄圈內的群羊，政府應該如何撫慰、安頓他們內心的惶惑與不安。（作者為大學退休教授）

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