大家都說，是不是病毒把人的腦袋燒壞了，藝人現在拚命在做事，賈永婕採購了342台｢救命神器｣、吳宗憲捐了11萬劑快篩劑；而政府為了保送國產疫苗上壘，人人化身為演員，找出各種理由塘塞，總統還親自扮演暖女搏取觀眾喝采。

郭台銘是生意人，沒工夫演這齣戲，他直球對決蔡總統，要不要我們買疫苗，趕快說清楚，要不今天也行。還真的！下午就進了總統府，意外的，還多了個台積電。談的就是爭議多時、卡著進不來的BNT疫苗。最後的結論是「全島一命」、「團結合力」，「愈快愈好」12字。

延宕了半年，老百姓哭著、喊著要疫苗，政府就是吃了秤砣鐵了心不給你。累積了518條冤魂、百業蕭條、經濟困頓均視若無睹，宗教團體、民間人士、工商巨賈都說可以幫忙疫苗進來，都被一一擋駕，還向郭董要什麼8大條件、2大原則。

好了，見了總統面，什麼條件都沒有了，原來所謂的原廠授權書，就是政府授權書，就是政府的一句話。

下午陪在一旁的陳時中怎麼坐得住？你買不到疫苗，企業能買到；你一年買不到機器，藝人三天就到手，衛福部的功能是什麼？你如果早點放手，也不會死那麼多人。

｢一場遊戲一場夢｣，你玩夠了，老百姓醒了，豈止是一場惡夢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※