蔡政府的防疫政策，早被世界認證是超前部署，空轉一年。如今，牛皮吹破，卻又靠著自大的語言，卑微的行徑，四處募集所謂的「反共疫苗」；供不應求的數量，竟又衍生出特權優先、候補殘液的荒謬現象。疫情時代下，這無疑是民進黨政府帶給台灣人的悲哀。

今年2月，蘇貞昌在一場宴請黨內立委的餐敘說，台灣沒有打疫苗的迫切性。這句話所揭露的，不僅是疫苗整備工作，從來就不是政府的優先事項；更暴露蔡政府的防疫政策，曾充斥不切實際的幻想，以為只要守住國境，就能獨善其身。

這番錯誤的戰略思維，一步步引導台灣走向國劑疫苗的窮國。更不幸的是，當疫情爆發，猶如海水褪去，沒穿褲子的蔡政府，思索的不是如何後來居上，而是再度操起反中的針頭，左縫縫右補補，把疫苗政策的殘破，歸咎於北京的阻礙。

如此政治操作，已讓沒有顏色的疫苗，變成政治正確的選擇；買不到疫苗這件憾事，也荒謬的成為捍衛台灣主體性、打造民主陣線的良心義舉。聰明如民進黨，當然曉得操作這種集體反智，對舒緩疫情是毫無助益，但為了挽救狂瀉的民調，他們顯然是殺紅眼要幹到底。

更甚者，當台灣因為疫苗的不足，導致施打率只有7％的此刻，這個政府一方面拒絕循國際商業正途購買疫苗、百般阻饒民間企業團體捐贈；另方面，是左手掩蓋第二類優先施打名單，右手卻又開放青壯年施打AZ殘液。矛盾政策衍生的特權現象，已夠讓人喪氣；這個政府還把新冠疫苗當「機會疫苗」，要年輕人只能候補殘液，豈能不讓人更覺憤怒。

在疫情仍看不見終點的今天，蔡政府如果繼續政治凌駕科學，權謀到忘了人性關懷，把生死當數字，沒有感覺的看著一場又一場的人生至痛，要說這是與病毒一塊肆虐台灣人的幫兇，或許太沉重。但，難道不是嗎？