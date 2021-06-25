不少民眾盼能解封，但專家認為須先達到群體免疫。胸腔暨重症醫師黃軒今發文表示，感染過新冠肺炎仍可能二次染疫，未來若大規模打疫苗，新冠肺炎仍沒被消滅，那麼疫情恐會進入地方性的戰役，面對這樣的狀況，各國該如何讓人民在疫情下過正常生活，則須好好思考。

黃軒今在臉書發文表示，如果大家都達成群體免疫，但新冠肺炎仍在社區大流行怎麼辦？他表示會出現這樣的想法是因為「新冠肺炎流感化」以及「反覆感染」。

黃軒指出，反覆感染是呼吸道病毒顯著的特徵，我們都不知道受同一病毒種類感染多少次，而人類常感染的呼吸道病毒，包括流感病毒、呼吸道道合胞病毒（RSV），鼻病毒和冠狀病毒一直都存在，很大程度上是由於它們產生了「反覆感染」的能力。

黃軒說，確診新冠肺炎的病人，無論病情的嚴重程度，身體都會誘導產生抗體，但是隨著時間拉長，抗體濃度會下降，甚至不足以提供長時間的「殺菌免疫力」，以防止再度感染。而消失的抗體、減弱的免疫和病毒的免疫逃脫，這些都會破壞或規避免疫系統功能，導致再度感染新冠病毒。

黃軒也說，如果人體的免疫系統接受反覆被病毒感染的訓練，免疫系統必須要「有能力」長期保護身體，否則可能會出現3種結局，分別是「持續全球大流行」、「死亡人數繼續增加」或是前兩者同時出現。

黃軒透露，上述所謂的「有能力」是指接種疫苗或體內自己生成免疫記憶細胞，記住新冠病毒之前對身體進行的攻擊，這樣才有機會把新冠肺炎變成地方性流行病。不過，若現正全球大規模地施打疫苗，但新冠病毒仍舊沒有被消滅，那麼疫情恐會進入下一場「地方性的戰疫」。

黃軒表示，目前已是地方性流行病的冠狀病毒共四種，分別是OC43、HKU1、229E和NL63。 受冠狀病毒感染後，在1年內受到同一冠狀病毒株感染是很常見的；流感病毒株同樣也可在不到2年的時間內連續感染；呼吸道合胞病毒也是會在1年內再次受到感染。而現正流行的新冠病毒正符合這樣「萬世留存」的病毒特質。

黃軒透露，根據法國研究指出，流感死亡率是5.8%，新冠肺炎死亡率則是16.9%，幾乎是流感的3倍。而感染新冠肺炎的患者須住加護病房治療的有16.3%，比流感患者的10.8%來得多，且確診新冠肺炎者入住的平均天數幾乎是流感患者的2倍。

黃軒提醒，目前並沒有數據可以證實「新冠肺炎流感化之後，病毒就會變弱」。若未來達到群體免疫，但新冠肺炎仍繼續流行，新加坡已針對「如何讓人民在疫情下過正常生活」進行規劃，預計在8/9至少有三分之二的人口完成2劑疫苗接種，每日監控有多少重症，而非確診數字，確診者將獲准在家中康復，減少醫療體系的壓力，篩檢的目的從匡列接觸者，轉變成確保比賽項目、社交活動和海外旅遊能安全進行。