歐洲央行（ECB）總裁拉加德1日指出，目前歐元區仍面對新變種病毒帶來的風險，但新冠疫苗接種加快令經濟前景好轉，若情況持續下去，就可能解除銀行業的配息和庫藏股限制。

拉加德在歐洲議會上說，歐元區經濟可望避免去年新冠疫情爆發初期令人擔心的悲觀局面出現，但仍要面對新變種病毒可能產生的風險。

她說：「加快接種疫苗行動取得進展，是讓經濟前景好轉的要素，因為這降低局勢惡化的可能性。」

儘管她強調在變種病毒肆虐下，目前剛出現的復甦態勢仍要面對不確定性影響，但只要經濟與金融沒出現實質惡化，就可能解除銀行業的配息和實施庫藏股等限制。

ECB銀行監管委員會主席安利亞（Andrea Enria）說，只要經濟沒出現重大問題，ECB就計劃解除所有相關限制，讓銀行業從10月開始自由決定配息和庫藏股的規模。他希望銀行業能謹慎行事。

去年ECB因疫情衝擊經濟，不准歐元區銀行業配息和買回庫藏股，以確保銀行業有充足流動性來因應潛在的系統性風險。ECB去年12月允許銀行業在今年恢復配息，但仍設定上限。