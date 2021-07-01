新冠肺炎病毒籠罩世界1年多，安南醫院泌尿科舉國外研究病例提醒，該病毒不只攻擊肺部，還對泌尿系統與生殖器有影響，造成男性不舉、女性不孕後遺症，其中男性感染機率高於女性，好消息是發現威而鋼與犀利士可改善病情。

台灣感染新冠肺炎案例相對較少，安南醫院泌尿科董聖雍根據國外研究病例表示，新冠肺炎是透過細胞上兩種蛋白附著，讓細胞感染，病毒造成全身性發炎反應，不只對肺部有影響，還需注意對泌尿系統與生殖器的傷害。

董聖雍表示，除了肺臟感染後有大量蛋白表現，腎臟、膀胱、男性攝護腺、陰莖與睪丸，女性的子宮與卵巢一旦遭感染，都同樣有大量蛋白附著，這類蛋白受到雄性賀爾蒙激素調控，因此男性感染機率較女性高，

一旦腎臟感染新冠肺炎，會發生急性腎損傷，嚴重會甚至需要洗腎，攝護腺肥大病人感染後，會有頻尿、急尿及夜尿等情況，有些病人會發生急性尿滯留狀況。

更大影響是對生殖器的攻擊，董聖雍表示，病毒會造成陰莖血管無法順利放鬆充血，同時因心肺功能退化，產生陽痿不舉症狀。又會影響睪丸製造睪固酮，有一定機率引起寡精症甚至不孕症事實，這將在疫情後更加劇少子化危機，各國政府已開始正視這嚴重問題。

也有好消息，董聖雍表示，目前發現泌尿科用藥對病情有效，比如攝護腺肥大的用藥、5α還原酶抑制劑、甚至威而鋼與犀利士，都可以改善新冠肺炎造成的併發症並降低死亡率，建議泌尿科疾病患者保持規律服藥就好。