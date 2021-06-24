中國大陸在40餘年前，揚棄階級鬥爭，試圖撥亂反正，判斷世界大戰一時打不起來，並實行改革開放，引進外資技術，以經濟建設為中心，致力現代化建設，從一窮二白「彎道超車」、「後發制人」，取得富強之榮景。

鄧小平在改革開放之初，調動人民的積極性，提到「讓一部分人先富起來」。如今發端的「躺平即是正義」在社會所散發的消極性，與之恰成鮮明對照。

在經濟急速成長後趨緩，貧富差距拉大，社會競爭激化，階層流動定格化，對年輕世代衝擊尤烈。上一代認定只要按部就班，不斷努力，就會出人頭地的模式，已不再打動人心。大陸年輕世代出現厭棄周而復始、無止盡工作卻難有成就的「內捲」，轉而思考維持最低生活條件，不想被別人割韭菜的「躺平」。

觀察中國大陸發展的人士，對於習近平總書記在各種場合與集會「自信且激勵」的講話，早就慣以為常。然而卻也不會忽略每年「兩會」後，李克強總理在國際記者會，分析大陸經濟社會嚴峻挑戰「坦白且老實」的答問。「民族偉大復興」需要「奮發有為」，捲起袖子加油幹幾十年。如果革命事業接班人的年輕世代，「紅色基因」不夠強，又想「躺平」，事情就不好辦了。

相較於歐美先進國家及台灣，大陸年輕人的上進心與勤奮程度，均列前茅。將來如能搭配制度化的權力移轉，廉潔的治理效能，社會階層的流動活化，提供培養創新思維的土壤。14億人口中，即使僅有小比例之頂尖菁英，但其努力與成果，定有在世界舞台舉足輕重的條件。

然而，中國大陸也因人口之多，人力素質與城鄉差距之大，經濟增長與貧富均衡擔子之重，很容易就拖住發展的速度。無論整個社會的「內捲」惡性循環現象是否隱而未發，卻真的經不起「躺平」思維，尤其是在年輕世代中的大量蔓延。

長輩與年輕人的成長環境與社經條件，存在差異不足為奇，世代溝通卻不是老師們訓斥「對不起父母」，黨和官方媒體發幾篇指責文章，直指一切原因皆源於物質生活條件，或是歸咎給生活工作壓力帶來的「喪文化」，就可以認為「躺平」只是一種「網路嘴炮」瞎起鬨的短暫現象。

當今掌權或為人師表的長輩，絕不應該以自己以往的成長背景和奮鬥歷程，以上對下的出發點來對待年輕人，總是以「想當年」來說故事，而是要設身處地的開放心境，挖掘問題關鍵，給年輕世代營造一個「不想跪著，也站得起來」的環境。

從「小平」演變到「躺平」，應是眼下「近平」心中需要惦記的一個隱患，也是中共慶祝建黨百年後，再往前看的懸念。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）