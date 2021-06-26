從秘魯返國在屏東隔離的祖孫，確定感染印度DELTA變異株，縣府緊急對楓港及善餘2村村民全面篩檢。（林和生攝）

中央流行疫情指揮中心證實，Delta印度變種病毒入侵屏東社區，相關感染鏈已經有12人確診，疫情指揮官陳時中也大動作宣布防堵措施，除了設置篩查站、加強通報採檢、關閉超商市場之外，屏東縣政府將楓港、善餘兩村進入準四級警戒因應。

先前因為看到印度大規模染疫後的慘狀，顯然大家都意識到印度變種病毒的厲害，只是病毒不進來，大家都不在意，一聽到進來之後，才又慌張失措。目前這些確認案例還鎖定在屏東地區，指揮中心雖然強化疫調並擴大匡列對象，但是亡羊補牢的作法能否成功圍堵，值得憂慮。

另一方面，疫苗危機和疫苗之亂仍未解除，我們的疫苗數量離覆蓋率還有一大段距離；而民眾施打疫苗的狀況十分混亂，除了排不到或因為「偷打」而遭到處罰的情況，日昨又開放施打殘劑，造成民眾瘋搶。這些亂象說明了指揮中心的束手無策以及民眾的恐慌。

疫苗數量明顯不夠，到手的疫苗又分配不均，民眾施打率太低，種種情況正是造成變種病毒入侵的良機，畢竟病毒不會等到你準備周全才進來。更何況以英國和以色列的案例，就算打了疫苗也還會再來一波，可見疫苗對印度變種病毒的有效性已經大打折扣。屏東白牌車司機的媽媽打了AZ疫苗，一樣確診。

面對印度變種病毒，國產疫苗的效力恐怕就更有問題了，高端連三期試驗都闕如，又是採用次單位蛋白疫苗，如何應變是個空前考驗。從5月中疫情爆發以來，指揮中心的策略是走一步算一步，還走得荒腔走板，完全沒有超前部署的跡象。現在印度變種進入社區，民眾除了搶打疫苗，看來只有剉咧等！