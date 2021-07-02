2日，根據印度政府最新數據，每日新確診數約4.6萬例，雖已連續5日少於5萬例，但染疫數已突破3000萬，累積因疫喪生者正式突破40萬大關。

印度政府表示，活躍病例繼續下降，2日約為50餘萬人。印度累計康復人數，也連續50天大於每日新染疫數。2日，至少有約6萬人治癒，全印度康復率更高達到96.97%。

印度醫界也表示，若民眾都能遵守社交禁令，同時大部分都打過新冠疫苗，接種率與日俱增之下，印度將可避開第3波疫情。即使，屆時不得不又得面對新冠病毒，對社會危害也不會像現在這麼大。