2021年6月16日拜普高峰會，拜登試圖改善與俄羅斯關係，其中一個目的是希望讓俄羅斯不要破壞美國抗中計畫。但沒那麼簡單，雙方長期存在深層的結構性矛盾，並非一場會議能夠化解，短期內美國難以再打「聯俄制中」牌，破壞中俄關係。

究其原因，2010年美國推出亞洲再平衡政策，高喊重返亞洲，試圖圍堵中國，造成美中關係緊張與戰略互疑。2014年俄羅斯與烏克蘭衝突，克里米亞被併入俄羅斯，迫使美國與歐洲對俄羅斯進行經濟制裁，導致美俄雙邊關係惡化。這兩個事件讓中俄形成更緊密的、全面戰略協作夥伴合作關係。

因此，中俄雖然不是軍事同盟或政治同盟的關係，雙方的合作也非純粹以共同打擊美國為主要目標，這種鬆散的抗美協調體系，也難以改變美國還是世界強權的局勢。

6月28日習普視訊會，傳達了中俄戰略合作有能力對抗來自美國組成的印太大聯盟，也就是四方會談、印太區域盟國、歐洲盟國三大集團的壓力。而接下來中俄戰略合作重點，不但要防止不願在美中選邊站的小國成為敵人之外，上海合作組織會不會轉型為安全合作組織？印太地區是否朝向「中俄大聯盟」對抗「美國印太大聯盟」發展？值得後續觀察。

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