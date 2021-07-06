經過漫長的16年等待，保羅終於用雙手打開了NBA總決賽大門，現在距離舉起冠軍獎盃只剩4場勝利。保羅今天在賽前記者會上並沒有流露出心中不安情緒以及面臨的龐大壓力，反而給外界一種胸有成竹的信念。保羅幽默表示，「以往此時此刻我都只能悠閒地待在家裡看比賽，如今換成我當場上主角，這種感覺真的很奇怪。」

被問及職業生涯首度闖進總決賽有什麼感覺的時候，保羅說，「過去只能當觀眾，現在卻無法好好的欣賞比賽，這種心境轉換確實很奇妙，但相較之下，我還是寧願可以留上球場上為自己的夢想奮戰。」

保羅強調，「我會永遠記住，能站在這個舞台是一種難得機會也是最佳祝福，即便不能穩操勝券，但我深信我們的團隊知道目標何在，接下來就是好好享受在球場上打球的每分每秒了！」

對於先前手指韌帶的撕裂傷，保羅語氣肯定的回答，「我是一定會出現在球場上的，我不想缺席任何一場比賽，這是對自己的期許以及對球隊的責任。」

談到即將到來的對手公鹿，保羅沒有談到「字母哥」阿提托康波，反而提及哈勒戴是完美的團隊型球員，前隊友塔克也是球隊重要成員。

保羅儘管在季後賽首輪與衛冕軍湖人交手時肩膀受傷，直落四淘汰金塊後還因觸及健康安全協議遭到聯盟停賽，但，保羅依舊在14場比賽繳出場均18.1公分、8.7助攻、3.9籃板、1.4抄截的數據。

美國博彩公司開出總決賽MVP賠率，保羅以1賠1.3領先群雄，戴文布克1賠2.3緊追其後，阿提托康波1賠3.25排名第三，公鹿米德頓1賠6.00名列第四，哈勒戴1賠10.00、太陽艾頓1賠25.00、公鹿布魯克羅培茲1賠80.00。可見得外界是多麼看好保羅，也認為他能帶領太陽奪下隊史第一座總冠軍，也圓了自己的夢想。