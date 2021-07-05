英國一名女子先前因體重過重，身體開始出現狀況，因此開始訂閱線上課程自主健康減肥， 但她沒想到一般人都會做的健身動作，卻會讓她達到異常興奮甚至高潮發出聲音，她的表情跟行為也變得尷尬又顯眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自英國的24歲女子索菲布萊克曼（Sophie Blackman），先前因體重一度高達95公斤，身體開始出現問題，因此她藉著英國封城期間，在家中自主減肥。索菲布萊克曼為了能有效控制體重，在家中準備了壺鈴等健身器材，配合線上教練課程在家運動，但她沒想到當她抓著壺鈴彎曲著膝蓋準備深蹲時，竟讓她感到異常興奮，甚至高潮到尖叫，連自己都嚇了一大跳。

後來索菲布萊克曼才意識到自己的興奮感來自於「核心高潮」（Coregasms），只要密集的訓練核心肌群就會讓她達到「性高潮」，而且一查才知道不少人都有這個現象。不過索菲布萊克曼認為自己在舉重深蹲時，高潮的聲音及表情太過明顯，若是真的在健身房中發出驚叫聲，一定會引起眾人注意，因此將來都只能在家中運動；而她靠著自主健身目前也成功瘦到57公斤。

網友看到新聞報導後，紛紛留言表示「若是在健身房發出聲音真的很尷尬」、「好險她是在家中發現這個現象，要不然絕對尷尬死」、「我可以想像那種尷尬的狀態」。