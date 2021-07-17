台灣歷經了一段疫苗奇缺的恐慌期後，經由國際友人的捐贈，以及民間企業、宗教團體的捐購，再加上為數較少的自購量運抵台灣，可謂燃眉之急已解，但放眼未來，尤其是依照國際即將展開的追加第三劑施打趨勢看來，其實是遠遠不足的。但執政黨對加緊採購疫苗一事，仍是胸有成竹地採取不疾不徐、以拖待變的態度，其理由竟荒謬地是「數量已經足夠」。

台灣目前面臨的種種疫苗施打亂象，一言以蔽之，純粹是疫苗不足所惹的禍，如果數量足夠，什麼特權施打、插隊接種、搶打殘劑、混打疫苗等問題，都不會荒唐可笑地發生。以全台2300萬人口計，覆蓋率要達到60%～70%，即便只施打2劑，也必須有2760～3200萬劑才足夠。

如果要追加一劑，則至少需要4800萬劑以上，這還只能保證一年的效果，而台灣目前已至的880萬劑，以及預算中可能到達而未有確定時程的劑量數為2600萬，連同國產的高端、聯亞的1000萬，總數不過也就在4400萬劑左右，還短缺400萬劑，執政黨到底是算術不佳還是蓄意掩蓋，是頗啟人疑竇的。

數量多大，才是「足夠」？以外國英、美、以色列等已開發國家來說，都是備足了人口的3～4倍之多，且提供多種疫苗以供選擇，才敢宣稱「足夠」，台灣又何德何能，竟就以不足當有餘，用「足夠」來堵悠悠之口而搪塞？

任何政黨施政，都必須高瞻遠矚，不能短視近利。台積電創辦人張忠謀昨晚在APEC「非正式領袖閉門會議」中，向其他國家喊話，「台灣需更多疫苗」，只這一句話，便十足戳破了執政黨的謊言。張忠謀是欽命代表，又是台灣「護國神山」的創辦人，一言重於九鼎，才是真正能一語道破台灣目前疫苗真相的企業家。

台灣疫苗足夠了嗎？張忠謀給了真正的答案。

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