永齡基金會和台積電採購輝瑞BNT新冠疫苗，終於有了好結果，千辛萬苦已不足形容其中的波折。然而，疫苗尚未運抵台灣，國內又為功勞歸屬，藍綠吵翻天，尤其在行政院疫苗記者會後，外界開始質疑政府在割稻尾，攬功勞。日昨，行政院發言人羅秉成特別舉行記者會，感謝包括慈濟在內所有民間團體的疫苗捐贈，背景有大幅捐贈團體的標誌，某種程度上，這也是政府回應民意的表現。

羅秉成在之前的記者會中強調，協助永齡、台積疫苗採購的過程，完全符合蔡總統「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」、「無償捐贈」及「中央統籌運用」的指示，並反駁卡疫苗之說。換一個場景，疫情中心指揮官陳時中，日前在例行記者會中以手板感謝日本再次捐贈疫苗，永、台似乎成了空氣。

再換下一個場景，蔡總統在民進黨中常會視訊會議上，同樣感謝日本提供疫苗，形容永齡、台積電捐贈疫苗是官民攜手「團結防疫守台灣」的具體表現。這三個場景的共同處是，我國民間捐贈機構成為配角，輕輕帶過。此外，執政黨的民意代表和支持政府的媒體及名嘴，大肆宣揚買到輝瑞疫苗是蔡政府重大勝利，防疫仍守住台灣主權，迫使習近平丟盔棄甲而逃。以上場景，讓外界有政府在收割採購疫苗之感。

回顧郭台銘一開始提議捐贈疫苗時，從蘇貞昌院長到陳時中皆曰不可能，相關談話性節目搬出各式理由，批評郭董不是不懂法律，就是只有政府可採購。如今疫苗買到了，同一批人自圓其說，這是政府堅苦卓絕的表現，但是從駐德代表謝志偉和遠東集團徐旭東的談話，或許可見端倪。謝志偉說去年底政府開始採購輝瑞疫苗，但無疾而終，說明政府在採購疫苗的力有未逮。徐旭東說年初向政府申請採購德國疫苗，但政府以採購是政府的事回絕，表示政府要全權負責疫苗採購，結果證實在這方面民間比政府有辦法。

無可否認，執政的民進黨因疫苗之亂，民調急速下滑，現在又為了誰出力最多，引發另一波民怨，因為國人知道買疫苗的錢是民間出的，也是由他們出面接洽及協調各方人士，處理和滿足多方需求，終成大事。筆者建議政府，要擺脫割稻尾的批評，應認購所有民間團體採購的疫苗，以回歸政府有保護人民責任的本質，這並不牴觸蔡總統「無償捐贈」的指示。此外，政府認購後應加速一切行政流程，例如未成年施打輝瑞疫苗的緊急授權，因為這是與病毒的時間賽跑，攸關國人的身家性命。

話是可以詮釋的，無償捐贈不代表政府不能全數買單。一旦政府收購民間捐贈的疫苗，相信他們會將相關費用，甚至加倍，再回饋社會，這樣才能全民團結防疫，真正守護台灣。

（作者為致理科技大學副教授）

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