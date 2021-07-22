在爭奪南海主權上，中國軍力遠勝於越南，越南無法單獨以武力對抗中國情況下，能做的是：一、維持與中國平衡與友好關係；二、主張《聯合國海洋法公約》，擴大國際合作，拉攏強權參與南海事務；三、強化軍事能力，對外採購先進武器，強化威懾能力。

在軍事領域上，越南想要發展不對稱戰略對抗中國，因此先進的潛艦、戰機與相關的軍事技術成為關鍵。越南武器多元化政策下，不僅有俄羅斯、以色列、歐洲國家、還有日本或者美國的軍備武器。武器來源多元化好處是可以防止過度依賴單一國家。

2016年美越軍事合作關係正常化，美國對越南部分解禁武器出口，越南成為美國有利可圖的軍火買家。越南並加入美國主導的多邊與雙邊聯合演習，今年美國還要加贈巡邏艦，展現美國落實印太戰略的決心。但美越並非軍事同盟關係，難以將先進軍事技術轉移給越南，顯示兩國在安全合作上仍有進一步提升合作空間的必要，這是美國國防部長率先拜訪越南的原因之一。

美國印太戰略強調的是具有共同價值觀的國家合作，越南實施共產主義，與美國的民主價值觀不同，美越戰略合作出自地緣政治的考量，越南是否會加盟印太戰略大聯盟，須看越南與美國合作程度，只要越南仍想拉攏美國以抗衡中國，美越合作夥伴關係會大於越中友好關係，當然也有利於美國的影響力。

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