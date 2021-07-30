2008年的金融危機與2020年的新冠疫情衝擊及其應對，會在宏觀經濟研究史上留下深深印記，未來的經濟學家和經濟學教科書也將會不斷反思比較這兩段特殊時期。站在當前時點，我認為理解美國本輪的量化寬鬆政策及其走勢、判斷其對中國經濟的外溢性影響，需要從以下五個問題展開。

第一，美聯儲的量化寬鬆是短期政策還是長期政策？美聯儲在歷史上獨立於美國政府，也獨立於國會，美聯儲雖然是公共決策機構，但同時又是「私人」擁有的中央銀行，組成美聯儲的12家儲備銀行都擁有獨立的地位。美聯儲的貨幣政策目標包括穩定物價與充分就業，並有獨立的貨幣政策決策機制以實現上述兩個目標的達成。因此，從美聯作為中央銀行的獨立性質來看，美聯儲很難承擔長期的經濟結構調整與收入分配結構調整的任務，因為結構調整超出了單一貨幣政策的調節範圍。所以，我認為美聯儲的貨幣政策調節很難與美國政府的長期結構調整目標掛鉤。為應對新冠疫情的衝擊，美聯儲推出的量化寬鬆規模史無前例，並且短期的大規模刺激已經使得美國當前的經濟復甦超過預期，隨著美國疫情進一步得到控制，就業逐步恢復以及通膨水平抬升，我認為美國不會將量化寬鬆長期化，即使有所持續，也不會保持現在的規模和力度。

第二，美國本輪量化寬鬆是以市場因素為主導還是以政府因素為主導？貨幣政策的市場化傳導鏈條，是央行投放基礎貨幣至金融機構，金融機構將貨幣傳導至企業的資產負債表，企業通過穩定生產來穩定經濟和促進就業，最後改善家庭的資產負債表。但是，本輪美國量化寬鬆的顯著特點是美聯儲大規模的購買美國國債，釋放的資金被美國政府直接用於財政轉移支付：首先是向公民無差別地發放了兩次巨額補貼，一次1000美元，一次1400美元，現金發放直接刺激了美國經濟的消費端；其次是向中小企業直接「輸血」，這些救助措施也幫助穩定了就業和居民的家庭資產負債表。與2008年貨幣政策刺激首先救助金融市場與穩定企業資產負債表不同，本輪美聯儲量化寬鬆的突出特點是以政府因素為主導，這一操作為我們提供了關於貨幣政策運行框架的新的觀察點。

第三，美聯儲的量化寬鬆政策與價格水平的關係是怎樣的？按照傳統貨幣理論觀點，貨幣供給增加一定會帶來價格水平上升，但在長期貨幣寬鬆條件下包括美國在內的發達國家卻經歷了一段相當長的低通膨週期，價格水平調整與貨幣供給調整並不是同步的。但是，當前美國CPI的月度同比已經超過5%，而且在較短時期內出現了2%至3%的漲幅，這是近三十年來未曾出現過的新現象。因此判斷當前的物價變動是出於短期的貨幣供給效應，還是長期低通膨之後經濟結構出現了新的週期性調整，就變得十分重要了。

一方面，我判斷美聯儲作為一個傳統的以反通膨為使命的機構，會對CPI和PPI上漲做出反應，特別是會對CPI大幅上行做出反應。另一方面，如前所述，本輪量化寬鬆以政府性轉移支付為特徵，貨幣供給直接抵達最終消費端，美聯儲的「縮表」操作一定會對CPI上漲帶來有效的約束效果。因此，隨著美國經濟的修復，我認為美聯儲的量化寬鬆政策大概率會收縮，並且收縮力度會根據經濟增長速度和物價上升幅度有所調整：如果物價持續超預期快速上升，收縮的力度就會很大；如果CPI上漲在預期範圍之內，美聯儲採取收縮政策的節奏會相對緩慢。

第四，美聯儲本輪量化寬鬆的外溢性究竟有多大？一方面，相比2008年各國追隨美國紛紛採取「以鄰為壑」的貨幣政策，本輪刺激政策的外溢性並不顯著，各國刺激政策大多著眼於避免本國金融體系的流動性出現危機。另一方面，美聯儲本輪的量化寬鬆政策主要集中在美國國內的消費提振，加之疫情衝擊下各國生產體系遭受了重創，美聯儲的量化寬鬆政策並沒有帶來美元大規模流出美國，也沒有對新興經濟體或發展中國家的金融體系形成太大擾動。因此我認為，相比於美國所出台的量化寬鬆政策的規模，其外溢性主要表現為政策信號的傳遞而非大範圍的金融波動或資本流動。

第五，在美聯儲量化寬鬆背景下，中國貨幣政策該如何選擇？中國並沒有實施像歐美經濟體那樣大規模的量化寬鬆政策，但從實際結果來看中國的宏觀政策操作也是成功的。我認為這與中國經濟運行的背景相關，早在2016年，我就將2008年金融危機之後中國宏觀政策操作總結為「穩增長、防風險」的雙底線理論，預判中國經濟內部的債務風險累積已經到了較高的程度，所以需要嚴加防系統性風險和總量風險。

隨著中國經濟潛在增速與資本回報率的雙下行，雙底線思維下中國經濟已經不再適合採取「大水漫灌」的貨幣政策。當前美國正在考慮加息縮表，而中國卻又通過一輪降准操作為應對可能的全球政策收縮提供了一定空間。所以，我認為中國走出了一條相對穩健、相對獨立於美國的貨幣政策路徑，取得了較好的政策效果，未來中國的貨幣政策取向也應當繼續堅持雙底線思維，做到以我為主。（作者為中國人民大學經濟研究所聯席所長、教授、中國宏觀經濟壇聯席主席，中誠信集團董事長）

（本文來源「CMF中國宏觀經濟論壇」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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