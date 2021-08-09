美國零售商、農民等36個最有影響力的商業團體致信拜登政府，要求重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅，以免拖累美國經濟。白宮未置可否。

白宮為何沉默？因為拜登政府很想這麼做，但政治環境不容許，而陷入兩難。

拜登想削減關稅，是因為疫情讓美國對中國商品的依賴增加，今年上半年中國對美出口2.21兆人民幣，增長34.6%。美國物價在疫情趨緩後上漲，一部分原因是進口商轉嫁關稅，削減關稅對美國減緩通膨壓力，是絕對有幫助的。

但關稅是美國對中競爭的籌碼，如果沒有從中國獲得些什麼，就直接削減關稅，拜登政府肯定被罵得一塌糊塗；所以要與中國談判。但天津會談雙方不歡而散，目前氣氛不適合，還要再等時機。

問題是物價如果繼續漲下去，聯準會將被迫提早升息。而美國現在債務問題嚴重，升息有很高的金融風險。以聯邦政府28兆美金債務為例，只要升息1%，就要多付出2800億美金利息。美國企業與家庭債務同樣都已創新高。負債累累，經不起升息衝擊。拜登政府現在最擔心的，或許就是物價持續上漲。

拜登面臨抉擇：是為減緩通膨壓力而主動降關稅，還是基於對中競爭而冒通膨風險？且讓我們繼續觀察。

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