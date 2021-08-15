日本國家安保局長秋葉剛男上任後首次訪美，分別拜會美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、國防部長奧斯汀，確認美日同盟對印太地區的重要性，重申兩國反對片面改變東海現狀，及破壞穩定、威脅以規則為基礎的國際秩序行為。

不能低估衝突的可能

菅內閣似乎對美國總統拜登「美國回來了」的宣示深具信心，在「抗中」上與美國亦步亦趨。美國對盟國的再保證，使日本對東亞海域問題底氣十足，與中國針鋒相對，甚至對「台海有事」時協防台灣投石問路。日本防衛副大臣中山泰秀露骨表示，台灣不僅是日本的朋友，更是日本的兄弟、家人，面對中國威脅，日本須予以保護。綠營人士認為，中山副防相的「台日一家人」較「兩岸一家親」更窩心，更能促動台灣人的內心，拉近台日關係，而不思改善兩岸關係，但美日同盟未必真能成為台灣安全的戰略依託與保證。唯有透過對話建構台海和平機制，才能緩解兩岸的「惡意螺旋」。

新加坡總理李顯龍日前在美國阿斯彭安全論壇線上會議示警，「台灣海峽上確實發生誤判和錯判的危險」。儘管李顯龍意識到台灣問題的敏感性，但對台海的誤判風險仍樂觀以對，認為美國畫定「紅線」，不容「台獨」造次，只要蔡政府不踩「紅線」，不要硬闖，北京將克制採取武力犯台的舉動，因為輕舉妄動風險極高，即便成功，亦將付出巨大代價。

李顯龍同意「九二共識」是兩岸維持關係與展開合作的可行方法，但蔡政府已表態不接受「九二共識」，制定替代表述又非常困難。馬政府時期的兩岸對話不復存在，此應為兩岸及中、美在台海問題上的誤判風險所在。中美關係的一中政策「護欄」不足以保證台海的和平，若北京認為以和平手段無法達成統一的目標，即可能對台動武，無任期限制的習近平在未來無法坐視台灣問題「久拖不決」。

在中、美對抗全面化、長期化下，台灣若參與以美國為主的西方國家戰略圍堵中國，使台灣被美國用於嚇阻中國，成為遏制中國的一張牌，消耗中國外交資源，遲滯中國經濟發展，亦可能促使北京使用武力的手段解決台灣問題，藉此與美國達成新的平衡。當然，武統仍非北京的現實選項，對中國而言，和平的手段仍有可為，不會輕言武統，但台灣不能低估衝突的可能。

保衛台灣非日本所能

日本對台海存在戰爭的風險了然於心，此即日本心繫的「周邊有事」，菅內閣關注台海和平穩定意在沖繩。日本首相菅義偉接受美國《新聞周刊》訪問表示，若美、中因台灣發生衝突，「必須保衛靠近中國與台灣的沖繩」。為此，日本決定2022年開始在沖繩石垣島部署防空和反艦飛彈部隊，日本防衛大臣岸信夫4月視察最鄰近台灣的與那國島，拍板電子作戰部隊駐防該島。台海衝突，日本洞若觀火，但僅能堅壁清野，防衛沖繩在內的西南群島是日本的因應之道，「保衛台灣」非日本所能，日本國民無意再捲入戰爭。

應對台海的可能衝突，日本須預先規畫國土不遭戰火波及的良方，而非向中國叫陣，主動介入「台灣問題」，日本挺台不意味在外交上放棄對中交往，決心與中交惡。應對96年台海危機的橋本龍太郎首相曾言，「以高八度的聲音來批評中國並非上策，莫凸顯日本批評中國的角色。」中、日政府高層互動雖處於半停滯的狀態，但地方層級交流仍十分熱絡，日本駐北京大使垂秀夫積極推動「地方外交」，建構民間友好基礎，為明年中日邦交正常化50周年暖場。「挺台」與「對中交往」對日本不是「二擇一」的外交選項，兩者皆為日本國家利益所需，須並行不悖。

台灣應將美、日的支持做為兩岸交流與對話的後盾，而不是與大陸對抗的底氣。台海安全須靠自己，此不單是軍事準備，更應在兩岸關係上盡一切努力，重啟兩岸對話以降低台海緊張。蔡總統的兩岸對話之議不能只是虛晃一招，在大外宣上對美交代，而不回應國人對兩岸和平的要求，以行動拆除台海衝突的引信。