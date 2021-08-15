張育成、大谷翔平容易被主審誤判？根據美國克萊蒙特麥肯納學院的學生史諾登(Hank Snowdon)的研究統計，大聯盟主審似乎帶有「種族偏見」，他們會對自己同種族的球員比較寬容。例如打者和主審都是西班牙裔、投手卻不是的時候，有時候削好球帶進壘的會變成壞球，出棒過半也有機會被主審饒恕。

史諾登統計了過去13個球季，計算出其中因為「種族偏見」產生的好壞球差距約有0.3%，偏見的總數相當於18000顆球。棒球作家亞瑟(Robert Arthur)分析這個數字看似微小，但是放在整體數據上不容忽視，等於每年都有1000多顆球是基於主審的種族而改判。

大聯盟主審90%以上是白人，亞瑟認為非白人的球員吃了悶虧，更過分的是西班牙裔的主審似乎也會偏袒白人球員，最後倒楣的只有黑人與亞洲球員。

「機器主審」目前仍不夠完美，會被某些球種騙到，但起碼機器人不會種族歧視。大谷翔平上個月被主審以一顆偏離好球帶中心1呎以外的「好球」宣布三振，6月時也曾在投手丘上被主審連抓兩次投手犯規（出手過快）。

不過亞瑟另指出這項統計的缺失，史諾登的數據沒有計算捕手的種族，實際上主審判定好壞球的時候，捕手的影響力同樣很大。當然有些跟主審結怨的球員又另當別論，像是費城人猛將哈波(Bryce Harper)是白人卻自認經常被主審誤判，可見不管是什麼種族，最重要就是別得罪主審。