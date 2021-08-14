2016年民進黨選舉大勝，達到同時主導行政權與國會立法權全面執政地位，當時競選階段，信誓旦旦地對台灣鄉親提出保證，唯有讓綠營完整掌握政治權力，才能夠充分發揮國家治理功能，但日後各項政見許諾與選舉支票紛紛落空。

綠色全面執政至今，不但毫不重視行政治理福國利民，更只知強化統治地位，透過打擊在野黨，壓制封鎖社會輿論，所有心思都放在維護執政權位。

執政團隊藉由全面掌控國家機器，多項政策未經深思熟慮，拒絕聽從專業意見，憑藉國會多數魯莽通過立法議案，結果發現窒礙難行，出爾反爾被迫重新修訂，朝令夕改政令反覆，擾亂經濟秩序影響運作，民眾苦不堪言。

更讓人痛心的是政治決策擺明與民意對幹，儘管民眾透過公投明確表達反對立場，政府卻置若罔聞，我行我素硬幹到底。風俗習慣傳統倫理視而不見，民眾權益毫不在意。

政府為振興經濟，一意孤行發放五倍券，民怨沸騰後發現可能傷害選情，綠營感受到執政危機，因此從內部爭議赤裸裸地搞到檯面政治角力，最後政策急轉彎，府院矛盾、派系對立完全曝露。民眾給予民進黨如此優勢地位，政策規畫過程如此專橫，全面執政又有何意義？ 最終傷害的是誰？還不是人民！

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