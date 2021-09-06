國民黨主席政見發表會結束後，中天新聞與TVBS等媒體社群針對「誰的表現最佳（最支持誰）」進行網路民調，出乎意料的，以學者身分參選的孫文學校總校長張亞中獲得壓倒性的勝利。這不僅是因為張亞中在辯論中論述最有內容，也被認為是最能直面國民黨困境的一位候選人。所以受到藍營年輕選民廣泛的支持，也不意外。

國民黨內不缺優秀的學者，卻缺乏敢於直面問題的亮眼人物，有實力者不是被派系綁架，不然就是提不出吸引人的論政理念，缺乏亮點人物才是今天國民黨所面臨的困境。而這一次張亞中能夠在電視辯論中出類拔萃，重要的不是他的個人魅力，而是他沒有包袱，敢於提出自己的見解。

張亞中若想扳倒其他候選人，最好的情況就是做一個「造王者」，也就是宣示只作國民黨主席，不競選2024總統，不會讓人覺得吃碗內看碗外，只要能夠幫國民黨贏回政權，就是他最大的功德。

成功不必在我，看起來簡單，做起來可難。張亞中2019年在逆境中依然堅持參與國民黨總統初選，這一次又出來參選黨主席，恐怕他要的不是權力，而是孤臣無力可回天的孽子之心。

宣示不參選總統，可以避免國民黨內和稀泥者扯後腿，只要扮演好黨主席，挽救國民黨免於淪亡，張亞中不但可以做一個帶領台灣改變蔡英文錯誤的國民黨復興者，也可避免國民黨內一將功成萬骨枯的窘境再發生。這絕對是張亞中最艱難的抉擇。

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