猶記得在大二時，一個學期共兩學分的「中華民國憲法」課，是承接大一時兩個學期共四個學分「國父思想」課的必修政治課程。

上課第一天，教室裡走進了一位慈祥長者李教授，他操著華北口音，體型高大，精神矍鑠，並以個人精湛的著述作為本門課的教科書。隨著時間的推移，我慢慢地跟李教授有了較多的接觸，當他知悉先祖父為抗日戰爭淞滬戰場上陣亡的國軍烈士後，他送了我一本他撰寫的自傳，閱後我才驚覺原來李教授的經歷非凡。

他原籍關外熱河省，在九一八事變後，因不願在日寇鐵蹄下做亡國奴，乃遁入關內，進入中央政治學校就讀，當時的政治學校和黃埔軍校，一文一武，分別是國民政府培育新血幹部的搖籃。李教授畢業後曾在浙江省任職縣長和當地保安團副團長，在浙贛閩一帶的第三戰區與日軍周旋，他的自傳中就有幾幅他身著德式國軍制服，搭配「紅底兩槓兩星」中校領章的戎裝照，好不颯爽英挺。

抗日勝利後，他被派任為接收熱河省的先遣省府官員，他隨國軍北上，在進入遼西走廊重鎮錦州城後，回到熱河省其他地區的交通全部中斷，他四處打探，有幸獲得一位熱河省籍的鐵道駕駛員之助，主動帶著李教授坐上一節蒸汽火車頭，在路況不明和時局不靖下，冒險駛往承德方向，就這樣李教授真正返回了睽違十多年的家鄉。

爾後，國共內戰正酣，隨著國民政府熱河省政府主席范漢傑所屬的大兵團在錦州潰敗，李教授臨危受命，代理熱河省政府主席兼民政廳長，並率屬下和省保安隊自承德撤出解放軍的包圍圈。他最終輾轉來台，退出了政界，在杏壇上作育英才。

瞭解李教授的事跡後，我上課的情緒更高昂了，中華民國憲法在他深入簡出地介紹下，不再那般生澀。他在地方政府的行政組織上別有一番見解，他覺得地方行政最紊亂者是「市」這一層級，中華民國有特別市，諸如上海市和天津市，有省轄市，像是長沙市和衡陽市，另有縣轄市，好比原台北縣（今已升格為新北市）轄下的三重市和板橋市。他先前即倡議用「都」標示特別市，用「郡」取代省轄市，藉都，郡，市三級來明確各級地方政府層級，但很遺憾地無人附議，他的理想只能放進教科書中與我們分享了。

多少年後，我有機會在江蘇省蘇州市工作，始發現中共政權的「市」一級，也承襲了國民政府留下的混亂。比如說最高一等的直轄市，今北京市、上海市、天津市、和重慶市均屬之。而南京市作為江蘇省的省會所在，地位重要，被歸列於副省級市。江蘇省尚管轄像蘇州市、常州市、無錫市等十二個地級市。而地級市蘇州市之下猶管理常熟市、太倉市、昆山市等縣級市，十足的「市管市」的混餚架構。所幸縣或縣級市再下一層只有街道、鎮、鄉，去除了台北當局還在使用的縣轄市。

李教授在課間也勖勉大家，要以國家民族為念，力促兩岸關係和諧，他直言中華民族經不起再一次的內戰， 任何的玉石俱焚都不是他所樂見的。李教授雖然配合當年「以三民主義統一中國」的國家政策，執教「中華民國憲法」，然而主觀意識上，兩岸的和諧交流，異中求同，同中存異的柔性作為才是實際可行之道吧！

學期最後一堂課結束前，李教授與全班互道珍重，我們只待期末考試的到來。我目送著這位略微佝僂的長者，躑躅獨行的背影，心中想著他少時離鄉背井，共赴國難，壯年勝利歸鄉，服務桑梓，不料山河變色，渡海來台，暮年投身教育，仍心繫國家民族，雖然我非常汗顏已不記得恩師大名，但是這位謙遜的熱河省政府代理主席，永遠是我的楷模。

2014年10月1日員林鎮公所整建台灣光復後第4任台中縣長于國楨紀念碑，其孫于邦錦（左）親自到場感謝員林鎮長張錦昆（中）對其祖父的尊敬。（洪璧珍攝）

筆者曾在網上遍尋李教授大名未果，卻意外於維基百科上尋得熱河省民政廳長兼代理主席于國楨之名，李，于二人籍貫不同，但在熱河省易幟前短暫的主政時期重疊，且兩人遷台後均在台中一帶活躍，不知兩人是否為同一人？當時李教授隻身冒險入關共赴國難，留置雙親和族人於日本淪陷區內，抗戰勝利後共產黨政權攫取東北，兵荒馬亂間，李教授僅以身免，李教授是否曾經更名換姓，以保全熱河省家人平安，筆者已無從查考！

（作者現居美國德州休斯頓）

【劉良昇專欄每周二刊出】