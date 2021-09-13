日前學者彭文正、林環牆與賀德芬在立法院召開「論文門最終審判」記者會，指證蔡總統當年並未完成論文口試。然而，儘管3位學者提出了所謂的「核彈級證據」並要求蔡英文下台，但是輿論的迴響並不算太大。

針對蔡英文的博士論文和學位爭議，蔡英文本人已不再回應，而總統府則屢次回以「蔡英文的博士學位，唯有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道。」總統府不再說有或無，只強調一切都以LSE說的為準。

然而，自「論文門」事件爆發以來，LSE並未公開正式認證蔡英文的博士論文和學位。2019年蔡政府曾公開LSE在官網上「證實」蔡英文在1984年正式取得該校的博士學位，但後經彭等向校方查證後，LSE表示並未針對蔡的學位發表過任何聲明。

然而，為什麼LSE至今仍不願正式公開表達他們的態度？而總統府又為什麼敢於那麼大聲地說，LSE說的才算數？莫非是看準了LSE就是不會公開說什麼嗎？

思考蔡英文的「論文門」發展，可能有兩套劇本和場景，第一個是蔡英文安全下莊。身為台灣領導人的蔡英文，在英美主導的反中戰略上是一顆非常好用的棋子；如果她又身陷重大的道德危機，那更是「物美價廉」的操控工具。

彭文正等表示，今年年底之前，蔡英文就會踉蹌下台，但這種想法可能過於「樂觀」；在2024年之前，蔡英文恐怕都是安全的，因為她下台對西方沒有好處。有一個這麼聽話、把柄又這麼大的台灣總統，多麼好用！西方陣營的反中大業還很需要辣台妹。

而為了保障2024年卸任後的自己，蔡英文會不會對英美進行更多的輸誠，拚命用台灣的資源換取2024之後的政治庇護，也令人好奇。這些保護措施可能包括：一、蔡下台後赴美；二、美國施壓台灣2024年各黨總統候選人承諾，當選後不會追究蔡英文的博士學位問題；二、英國方面繼續保持沉默。美國是生意人，只要蔡英文出的代價夠高，沒有什麼不可能。

第二個是論文門hold不住了，蔡英文決定提早脫身。張愛玲在《傾城之戀》這篇小說的結尾是這麼寫的：「香港的陷落成全了她。但是在這不可理喻的世界裡，誰知道什麼是因，什麼是果？誰知道呢？也許就因為要成全她，一個大都市傾覆了。」《傾城之戀》女主角白流蘇的幸福來自於香港被日本轟炸而傾圮，男主角范柳原因此走不了了，最後兩人成婚。

如果有一場大混亂甚至戰爭，那麼，蔡英文有沒有博士論文，就一點都不重要了。不必懷疑，為了救自己，辣台妹沒有什麼事是做不出來的。

蔡英文的論文門接下來會怎麼樣？在種種的政治運作下，或許她終究可以逃過實質的法律制裁，但論文門的真相必會讓蔡英文的餘生飽受折磨。

（作者為資深媒體人）