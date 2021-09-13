華盛頓官員透過英國《金融時報》放話，表示慎重考慮讓台灣駐美國「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」，這個匿名訊息毫不遮掩美國拿著台灣耍弄，戳一下中共。

透過《金融時報》放話，不是第一次。2012年馬英九、蔡英文競逐總統，白宮認為蔡英文無法說清楚其大陸政策，官員匿名向《金融時報》傳達美國的質疑，不樂見蔡英文執政。事後美國國安會官員向台灣官員坦承整個放話過程，誰出主意、誰打電話給《金融時報》、講了什麼，細節一清二楚。

日前再次放話，舉動高明。既然匿名，就不是正式的官方表態，留下伸縮餘地。放話內容強調，美國國務院亞洲事務官員與國安會皆同意改名的構想，意謂這已是民主黨外交幕僚們的共識，但有所保留，還沒做最後的決定，終需拜登總統簽署行政命令才算定案。

放話的內容為拜登留下縱深、製造籌碼。放話之前，拜登才與中國國家主席習近平通過電話，談了90分鐘，緊隨而來的放話，表明了美國對於拜習通話的後續發展有所期待，如果中方的表現不如美方預期，美國會打台灣牌。「台北代表處」更名「台灣」，嚴格來講不算違反美國自身的一中政策，沒有跨越中國大陸一中原則的紅線，畢竟不是承認中華民國、更名為中華民國大使館。但立陶宛的類似舉動，同意蔡政府以台灣名義設立代表處，大陸外交部上月10日已公開定調為「嚴重損害中國主權和領土完整」。美國舉足輕重非立陶宛可比，若拜登真的同意更名台灣代表處，從中國立場，將是劇烈嚴重損害中國主權與領土完整。

與中國大陸競爭，美國多方布局，拜登與習近平通話前，美方與中方磋商電話會談主題，並針對事態發展的幾種可能情境擬定劇本、籌畫應對方案。打台灣牌是方案之一，對美國而言，如同打人權牌，指責中國內政一樣，不費成本、買空賣空。但相較於人權牌，台灣牌對中共較為棘手。美國指責中國人權、內政，中國可以回應以戰狼語言，對內向中國人民表態，中國「平視」美國，不容對方指三道四；對外表明不接受被霸凌。但面對台灣牌，中國大陸必須嚴陣以待，輕重平衡拿捏困難。可能再派軍機到台灣西南400浬處飛幾趟，但力道還不夠，因為這類飛給美國看的軍機出巡已呈常態，不是難以預測的突然舉動。

或許在南海操演武力，升高對抗情勢，但中國軍力遠輸美國，裝腔作勢可以，不可能讓形勢瀕臨衝突。政治上的因應方案也難以重傷美國。立陶宛爭議，中方召回大使，要求立陶宛也召回大使，美國若真讓台灣更名代表處，中方出手的層級不該只停留在召回大使，就算僅召回大使，也是驚動國際政壇的外交大事，中美關係躍下深谷，以後得花很長時間才能挽回。目前中美經濟相互依存，彼此需要，中國必須斟酌外交關係惡化的後果，美國也不會輕易把台灣牌一下子打這麼大，這張牌是美國太好用的利器，要拿著慢慢玩弄中國。中國大陸要反制，最大的籌碼還是經濟，但最好的危機處理措施是私下協商，不公開傷及面子的原則下，中方付出點代價，要求美國不要假戲真做。畢竟「控管分歧」是中國面對美國的基本原則，也是中美賽局裡中方設定的遊戲規則，期待中美合作的同時，彼此不干涉對方內部事務，以利雙方相向而行。這也是美國國務卿布林肯公開的態度，期望美中競爭不要陷入衝突。

美國考慮同意我駐美代表處改名，把台灣當作工具人，不是把台灣當真愛。美國談到台灣，口稱民主聯盟、自由價值，都是門面話，若沒有中國因素，美國不在乎台灣政府是否為威權獨裁。有台灣輿論認為，台灣是美中衝突的源頭，美國聯手西方國家支持民主台灣，這類議論錯把舞台上的道具當成活生生的主角，以為世界繞著台灣轉。錯估中美博弈形勢，無助於台灣在強權縫隙中找生存利基。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）