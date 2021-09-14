每到黨內初選，國民黨分裂的基因就開始發作，這次也不例外。孫文學校總校長張亞中在黨主席選舉電視辯論中，由於對黨的理念、對兩岸關係重新建構的論述有理有據，網路聲量雀起，選情看好，因而成了當權派的眼中釘。進入選舉倒數階段，中央選監委員會竟決議將張亞中送考紀會，有意對他開鍘，可能剝奪他的候選資格。

台淪落「威權回魂」

國民黨開鍘張亞中的理由，是因為他多次猛攻前新北市長朱立倫為「美國線民」，及近日爆發3張總額500萬元的美金支票案，中央選監委員會認為，張亞中涉嫌違反該黨110年主席選舉候選人競選公約及《端正選風實施要點》等事項，決議將張亞中送考紀會。

張亞中反駁：第一，2017年他以普通黨員身分替洪秀柱募款，是在幫國民黨度過難關，「這些指責我的人，當年黨務最艱困的時候，你們在哪裡？」第二，美國線民是「維基解密網站」的公開資訊，他要求當事人做說明，錯在哪裡？黨主席對於黨、國家的忠誠不容質疑，這是可受公評之事，要求說明怎麼會是惡意攻擊呢？第三，朱立倫2015年在上海復旦大學演講，不願意使用「中國國民黨主席」頭銜，國民黨是否要改名「台灣國民黨」？

所謂美國線民或3張總額500萬元支票事件，確實有爭議，相關當事人當然可以據理力爭，但僅僅因為有爭議，就把競選中的候選人開鍘，粗暴剝奪其參選權，這是什麼樣的政黨？一個原本富可敵國的政黨，不到5年就被民進黨政府清剿得乾乾淨淨，卻不見得有人出來護黨產。有形資產被繳納充公後，中正紀念堂是僅存的無形資產，也將遭到毀滅，銅像可能被送上斷頭台，也未見國民黨有具體的抗議行動。

從有形資產與無形資產都化為烏有之際，一個空殼子的國民黨，竟然還可以從2019年的總統初選鬥到這次黨主席選舉，有這樣最大的反對黨，難怪台灣民主的制衡力量只能靠民進黨內派系相互牽制，台灣民主化的結果走向日本式的派閥政治，令人浩嘆。如果不是國民黨「內鬥內行、外鬥外行」，台灣也不至於淪落到「威權回魂」的命運。

可悲的是，國民黨人常說「兄弟登山，各自努力」，但外界看到的卻不是這麼一回事，而是誰先接近山頂，誰就會被扯下來。所以，聽到國民黨人高唱「你是我兄弟」，可別真的把他們當兄弟，只要誰敢冒出頭，誰就是敵人。

國民黨的黨頭先落地

回過頭來看張亞中是誰，曾任台大政治系教授的他，已參加過多次國民黨黨內選舉，但大部分人還是弄不清楚他是誰？如果沒有這次電視辯論，相信沒人會想知道他是誰。但是，這次他突然竄起，妨礙了他人當選，就被槍打出頭鳥，張亞中這次終於嘗到「出頭鳥」的滋味了。

這次國民黨當權派把矛頭指向他，除了張亞中成為「出頭鳥」之外，他偏「統」的主張，讓黨內一些人擔心國民黨被「染紅」，所以也要像蔣介石第一次清黨一樣，跟共產黨畫清界線。只是，清黨之後造成「寧漢分裂」，當下國民黨難道非得來一次歷史重演不可？

問題是現在中共很忙，忙著對付民進黨搞外交正名，哪有空管國民黨的家務事，所以國民黨考紀會演給誰看，就看這些大刀手認定的主子是誰！只是，不管他們認定的主子是誰，當考紀會的大刀拿起，張亞中的人頭尚未落地之前，國民黨的「黨頭」已經又一次先落地，這不得不讓人再哀國民黨一次。

這種「內鬥內行」、「不識大體」的政黨屬性根深蒂固，看在國民黨黨員的眼裡，何其可悲？任何一個終身效忠國民黨的老黨員，看到這一幕又作何感想？難道明年九合一選舉，他們還要像2016年一樣投不下票？如果真的又出現一次黨員投不下票的現象，國民黨在沒有被共產黨掃入歷史之前，就會先在台灣自己灰飛煙滅了。