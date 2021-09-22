醜媳婦總要見公婆。不論衛福部如何擦脂抹粉，成日營造進口疫苗不斷抵台、高端施打日漸踴躍的輿論氛圍，媒體報導卻是台灣2劑疫苗覆蓋率仍是全球倒數之列，無疑是一記重重打臉。

據統計，目前國內1劑疫苗覆蓋率為49.43％，第2劑覆蓋率仍是不到十位數，僅6.74％。與此同時，世界各國的2劑接種率卻陸陸續續突破6成，阿拉伯聯合大公國甚至突破8成，而冰島、新加坡、西班牙已達7成，英國、以色列、美國亦有5成。被蔡政府妖魔化的對岸中國大陸是7成。不禁想問，何以台灣政府成日自我標榜自由民主進步島嶼，覆蓋率卻只有萬惡共匪的十分之一？難不成台灣的防疫已經到了啃樹皮，吃草根的窘境？

說來可笑，台灣第2劑覆蓋率竟然輸給菲律賓的16.71%將近10%，而越南的6.64%與台灣不相上下。曾幾何時，台灣居然要跟東南亞國家「相提並論」，而且評比項目還是台灣成日誇稱世界先進之列的公衛醫療。蔡政府如此唾面自乾，現在連CPTPP都已被中國大陸搶先台灣加入，不禁要問，台灣還剩下什麼？

面對第2劑覆蓋率被其他國家甩在後頭看不到車尾燈的困境，如果蔡政府仍然只能繼續強調第1劑覆蓋率如何創新高，抑或是開始宣傳某族群的部分第2劑覆蓋率突破9成，很難不保證國人不會在年底公投徹底給蔡政府洗一次臉，替這場一年多的防疫戰事作出民意總結。問題是，蔡政府在乎嗎？

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