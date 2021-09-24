中秋前夕，中國大陸表態申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，台灣隨後跟進。大陸外交部發言人趙立堅回應媒體詢問時表示，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織」。

行政院已宣布我們還是用在世貿組織WTO的名稱——「台澎金馬個別關稅領域」提出申請，但因CPTPP現有的會員國，包括日本、澳洲、汶萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、越南等11國，與中國大陸都有正式外交關係，且中國為全球第二經濟體，會員國與中國雙邊貿易重要性自不待言。

因此，CPTPP不可能為成全台灣而犧牲中國。台灣申請加入CPTPP，政治考量重於其他。北京是否讓路、何時讓路，或為關鍵。機會是人創造的。台灣申請加入CPTPP，無意中給兩岸關係開啟了機會之窗，更準確地說，是給兩岸統合與和統開啟了機會之窗。

CPTPP號稱是最高規格、最高標準的大型自由貿易協定。如果兩岸同為CPTPP會員，都得遵守CPTPP的貿易及關稅協定，那麼，既有的海峽兩岸經濟合作框架協議(ECFA)，勢必要納入CPTPP的規範，台灣農產品輸往大陸，不能再單獨享有零關稅優惠。相對的，過去台灣禁止輸入的600多項大陸農產品，和日本、澳洲、智利的牛肉、墨西哥、紐西蘭的農產品，將可一體享受低關稅、甚至零關稅待遇輸入台灣，造福台灣消費者。

進一步看，CPTPP與RCEP或其他大型多邊自貿協定勢必要整合。未來，日本、大陸生產的電動汽車、自駕汽車也可以低關稅輸入台灣；包括大陸在內、各會員國的醫師、律師、會計師、技師、服務業從業人員也都可能因CPTPP的服貿協議而自由流通。

當兩岸貨貿、服貿、金流、人流、物流、資訊流因加入CPTPP而能自由流通時，當兩岸消費者同享自由貿易的紅利時，兩岸統合與和統的春天，還會遠嗎?

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