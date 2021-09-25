國民黨主席選舉在最後關頭靠「棄保效應」發酵，朱立倫終於甩開張亞中的糾纏，當選黨主席。這是台灣政黨政治史上首見靠「棄保效應」贏得黨主席，第二名的張亞中黑馬竄出雖敗猶榮。值得特別注意的是，朱立倫與張亞中競選期間刀刀見骨，最後一刻拚搏「棄保」的，仍見「韓國瑜的影子」。

投票前3天，社群媒體幾個深藍的、韓粉的群組陸續出現「何不給張亞中試試看」的聲音，更有積極者串聯行動，令一向對張亞中急統非常感冒的黨內大老們坐立難安；開票後國民黨本土派大老王金平不置可否地說「好像有棄保的痕跡」……

也是投票前3天，朱立倫陣營透過李四川與韓國瑜通話，傳出「韓國瑜希望國民黨變好變強」；雖然最後1天，王淺秋直接與在國外的韓國瑜通話，傳達「沒有支持特定候選人」，但韓國瑜的影子，已在本次黨主席選舉過程中屢被各陣營消費，這除了證明「韓流效應」依然不容忽視，也要給朱立倫布局之廣、之深、之遠拍拍手，連「韓國瑜的影子」也彷彿在幫忙助選。

值得玩味的是，韓國瑜老早老早表明中立的立場、不會支持特定候選人、一切以官方臉書說法為準。何以朱立倫一再任由李四川、葉匡時、陳雄文等字裡行間、如影隨形充斥著「韓國瑜的影子」？王淺秋澄清無用、韓粉挺張亞中無用、有棄保痕跡也無用，黨主席選舉如今大局已定，接下來2022、2024朱立倫又如何能團結國民黨？

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