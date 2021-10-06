中國大陸過去5天派出150架各式軍機進入台灣西南防空識別區，甚至創下單日56架的歷史新高，中共此舉，所為何來？劍指何方？如何解讀。

兵貴神速。中共軍機軍艦真要「侵門踏戶」，「挑釁軍事行動，破壞區域和平」，直接飛越海峽中線，進犯「中華民國」的領空領海即可，何必派機「侵入」距離海峽中線甚遠、且有多條國際航線行經的台灣西南方防空識別區（ADIZ）？

防空識別區並非領空，防空識別區也不被國際法認可。技術而言，解放軍軍機飛行西南防空識別區，並非「侵入」。台灣防空識別區與大陸防空識別區重疊處甚廣，台灣防空識別區正北方甚至涵蓋浙江、福建及江西，中共軍機巡邏浙江、福建、金馬上空，算不算侵踏門戶？我空軍要不要廣播驅離，導彈監控？反之，「美英澳三國安全伙伴」（AUKUS）軍機軍艦在我西南防空識別區軍演，不算擾台、破壞區域安全？空軍無須巡邏警戒？

若將2016年以來，兩岸領導人有關「統獨和戰」講話、中美經貿、外交與軍事對話「衝突」、美軍機軍艦航行台海及南海頻率等關鍵資料，借用大數據、內容分析及回歸統計等研究方法來加以分析。或許會發現，中共軍機進入西南防空識別區、數量頻率大增，劍指非台，破壞區域和平者，也另有其國!

換個角度想，兩岸軍機在台灣西南防空識別區，相互偵測跟監，不也是另類的兩岸聯合軍演嗎？

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