美國空軍證實，2架F-35戰鬥機日前掛載825磅的B61-12模擬核彈，在內華達州奈里斯空軍基地靶場投擲，這款匿蹤戰機一夕間從戰鬥機升格成為戰略轟炸機。

二戰末期美軍在廣島、長崎扔下2顆原子彈，戰爭立刻結束，大家天真的認為，擁有這種超級武器就可以解決問題，韓戰期間美軍就曾考慮使用原子彈對付中共。

帶著這種想法的還有戴高樂，60、70年代駐德法軍就部署了射程只有700公里的戰術核武，只要華約集團的戰車越界，立即開火。

現在美軍F-35戰機也將攜帶小型化核武，而且還是匿蹤戰機，擺明就是要以核武偷襲，顯然居心不良。

擁有核武的目地是為了嚇阻對手，使其不敢輕舉妄動。所以，核武是公開給敵人看的，不能真的拿到戰場上使用，一旦動用核武，那可是人類滅亡悲劇。美國擁有核武也就算了，還想偷偷的攻擊對手，不是瘋了嗎？

就算美國不攻擊中國和俄羅斯，在F-35戰機上裝備核武的目地就很清楚：啟動新一輪軍備競賽，就像冷戰時期美蘇核武軍備競賽一樣。當時美蘇同時擁有的核武數量達到3萬枚之譜，可以毀滅地球好幾次。

當然，核武競賽不僅如此，更多的是軍事技術競爭以及人性考驗。8月10日美國表示，中俄都應該參加核軍控談判，以降低軍備競賽與全球衝突。

這就是美國的矯情了，美軍率先把核武掛載在隱身戰機上面、擁有的核武數量是中國的10倍，自己先吹響了核軍備競賽的號角，然後號召對手參加核軍控會議，是什麼居心？

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